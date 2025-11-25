狼醫平台揭露不全 民團籲完善機制防醫界性暴力

（中央社記者吳欣紜台北25日電）醫界性侵性騷事件頻傳，衛福部推動狼醫查詢平台，但民間團體今天指出，平台資訊揭露不全，部分狼醫案件因僅行政認定等而不公開，形成嚴重「黑數」，籲完善預警及懲戒機制。

狼醫事件層出不窮，衛福部8月建置並公開「醫事人員性別事件資訊專區」，現代婦女基金會、醫療改革基金會及台北市醫師職業工會今天召開聯合記者會，要求狼醫查詢平台完善資訊揭露、保障民眾與基層知情權。

醫改會執行長林雅惠指出，現行狼醫查詢平台存在三大漏洞，包含112年判決定讞案件未被全部公開，其次是僅行政認定、懲處或112年前遭判決確定者也不在公告範圍內，加上目前合法執業的醫師，只要不同意公開就無法查詢相關資訊。

廣告 廣告

林雅惠表示，這些層層堆疊的查詢門檻，讓人無法得知還有多少「黑數」，仍安逸躲在政府與醫界共築的保護傘，隱身執業，只要有一件沒有被揭露，就代表還有民眾與基層醫事人員會在不知情中承擔風險。

林雅惠強調，護短的體制是惡行的溫床，無論是針對婦女、未成年或下屬，都是利用對彼此的信任、醫病資訊或權勢落差所犯下的罪刑，而性暴力案件往往因權勢不對等與創傷影響，未必會提出申訴、未必會進入司法程序，但未提告並不代表行為人可免責，只要調查認定屬實，就應啟動自律與懲戒程序，並公開揭露。

林雅惠籲，平台建置應參考國內律師查詢平台與英美等制度，針對詳細背景、執業與否、有無違反專業倫理紀錄、可供辨識身分資訊都有完整揭露，並設立統一的懲戒查詢專區，處分也會納入行為人的悔意、心理健康與行為改變等層面，並設有連續、加重懲戒的機制。

民間團體也提到，現行狼醫懲戒程序多僅在司法判決確定後才啟動，使得從案件發生到懲戒往往跨越三年以上，不僅成為加害者的保護傘，也讓被害者及不知情的民眾長期暴露於風險中。

現代婦女基金會董事王如玄呼籲，懲戒程序應「及時且持續」進行，否則如同台大婦產科醫師黃信穎案例，其於110年擔任住院醫師期間對被害人權勢性騷擾，被害人當年即向台大醫申訴並成立，而黃信穎仍取得了婦產科專科醫師資格，並於114年判刑後才經懲戒廢止其執業執照。

王如玄建議，懲戒程序應納入外部性平專業者參與監督，主管機關也應依性暴力犯行嚴重程度制定明確懲戒指引，並修正醫師法增訂「犯性侵害或重大性騷擾罪判決確定者，應廢止執業執照及醫師證書」規定，以終結現行僅停業或廢照一年即可復業的陋習。

民間團體最後呼籲，性平防治成效應納入醫院評

鑑、完整揭露資訊保障民眾知情權、訂定懲戒指引 處分及時持續及主動通報監督落實防治責任等四大訴求，要求政府與醫界必須正視狼醫懲戒與預警機制，以保障從業人員與民眾的安全。（編輯：林恕暉）1141125