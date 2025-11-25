狼醫平台沒有全揭露 婦團籲修法、醫師公會章程

民間團體於25日的「國際終止婦女受暴日」中揭露，多名醫師明明涉嫌性平事件，卻因為僅行政認定、懲處或是醫師不同意公開等原因就無法揭露。（林良齊攝）

在多個團體及民眾疾呼之下，衛福部終於公布狼醫平台，公布2023年後性平定讞的性平案件，但民間團體於25日的「國際終止婦女受暴日」中揭露，多名醫師明明涉嫌性平事件，卻因為僅行政認定、懲處或是醫師不同意公開等原因就無法揭露，呼籲應修正醫師法明確涉及性平事件懲處外，醫師公會章程也應修正規範。

醫改會執行長林雅惠於簡報中揭露，如眼科醫師廖志勳涉職場性騷擾，遭判刑4個月定讞、精神科醫師陳秉彥誘導病患發生關係，目前仍擔任跨院所主管，如性侵遭判刑的急診科醫師彭莛瀚、性騷護理師的新陳代謝科醫師洪建德等人並未於狼醫平台上揭露。

林雅惠表示，部分性暴力案件未必進入司法程序，但未提告不代表行為人免責，只要調查屬實就應啟動自律與懲戒程序，不應以司法判決做為唯一門檻，呼籲資訊揭露平台應比照國際作法，提升查詢功能，才能真正保障民眾及醫事人員在不知情的情況下承擔風險。

目前狼醫懲戒程序多數為待司法判決後才啟動，讓案件發生到懲弁往往跨越3年以上，甚至還有性騷擾累犯醫師僅遭停業3個月、性侵確定醫師僅被廢止執業執照而未廢止醫師證書，現代婦女基金會董事王如玄說，應修正《醫師法》增訂性侵害或重大性騷擾事件應廢止醫師證書，終結目前僅能停權或廢照1年即可復業的情況，而在修法未通過前醫師公會也應修正章程，明確懲戒。

民團更呼籲，性平防治成效應納入醫院評鑑、完整揭露資訊才能保障民眾知情、訂定懲戒指引分也要及時持續，更要求主動通報督以落實防治責任等訴求，藉此打造性暴力零容忍才能保障從業人員與民眾安全。

