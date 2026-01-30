狼醫性騷、性侵 立委批已是犯罪

台大醫院婦產部狼醫事件去年接連浮出檯面，監察院日前通過糾正台大醫院及衛福部，未能檢討懲處權時效相關法規。記者蘇健忠／攝影

台大醫院屢發生狼醫事件，監察院糾正台大醫院與衛福部，要求衛福部明訂涉案醫師終止訓練條件。對此，衛福部長石崇良回應，人都會犯錯，一次事件發生就廢止執照不符比例原則。國民黨立委王育敏批評，這已是犯罪、不只是犯錯，兩者不該混為一談，若部會首長不挺身把關醫療環境，民眾該如何安心看診。

王育敏表示，無論是黃信穎或陳思原，其行為不只涉性騷擾防治法、性侵害防治法，甚至已違反刑法，這已經不是「犯錯」兩個字可以形容，而是已經是犯法，石崇良以「人都會犯錯」說明監察院糾正台大狼醫的事件，完全未站在病人端著想，涉性侵、性騷病患的醫師若能持續執業，替患者內診，民眾到底該如何自保？

廣告 廣告

王育敏表示，醫病間，長期處於資訊不對等的狀態，本該提供專業服務的醫師，利用其專業權利趁勢侵犯患者，若僅用「犯錯」兩個字帶過，太輕描淡寫，身為主掌全台衛生福利的主管機關，若不能打造「安全」的就醫環境，民眾該如何自處？

台灣醫療改革基金會執行長林雅惠也批評，石崇良用「人都會犯錯」輕輕帶過，並強調應對涉性平案的醫師協助輔導，性平教育訓練是目前「執行最容易、但效果最差、嚇阻力最低」的做法，MeToo運動已讓社會了解到性暴力傷害會影響受害者一生，醫療場域因具備高度專業信任、資訊不對等與權力落差，其罪行應更為嚴重。

她指出，台大多起性平事件顯示，調查期間缺乏有效行政介入，導致受害者遭受二次傷害，衛福部應建立暫時性處分機制，如暫停執業或調離職務，以防止再犯。

另外，現行醫事人員懲戒制度「重案輕罰」且缺乏連續性，僅修習倫理課程無法處理具心理偏差或權力慣犯行為，應改以「預防再犯」制度，納入積極介入並要求正視錯誤，以及道歉與和解機制。

她呼籲，應補強跨院所通報與橫向聯繫，堵住加害者以「自動請辭」規避責任的漏洞，統一通報標準與啟動時機，避免制度失靈。

台北市醫師職業工會理事長陳亮甫說，衛福部應明定經調查後，涉案醫療人員在哪些情況應停職，哪些情況可輔導，若認定是心理扭曲所致的病態行為，應訂定治療計畫，將制度明定，並落實制度，才能繼續維護醫病關係。

【看原文連結】

更多udn報導

當紅就轉行！一代女諧星近況曝 竟成億萬富婆

職場請飲料有潛規則？老外點「這杯」急道歉

交往半年要包紅包？他見女友「禮數清單」傻眼

頂大生遭司機丟包慘死 同窗揭生前對話揪關鍵