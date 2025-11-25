狼醫查詢平台挨批做半套 衛福部明年1月納「懲戒+醫師改名」紀錄 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

國內「狼醫」案件連環爆，在立法委員要求之下，衛生福利部的「狼醫查詢平台」今年8月正式上線，不過，婦女團體、醫師工會與醫改團體今（25）日批評「連半套都沒做好」，只查得到司法定讞案件，甚至醫師多次更名、更換地點就查不到等。衛福部回應，正在補強系統資訊，明年1月就可以多納入懲戒資訊，也會把醫師改名後的新、舊名字及專科，全部列出來。

現代婦女基金會、台北市醫師職業工會、台灣醫療改革基金會等團體，今日聯合出面批評「狼醫查詢平台」連半套都做不好，不僅只公布112年以後司法判決定讞、懲戒確定的案件，查不到舊案，甚至只要醫師不同意公開，就查詢不到，形同虛設。

衛福部醫事司副司長劉玉菁首先回應為何只公布定讞案件，她表示，衛福部知道大家都很在意時效的部分，但若沒有經過行政或司法機關的調查，缺少這個程序的話，資料揭露部分，行政機關還是會保持比較保留的態度。

劉玉菁說，現行規定，只要接獲有人申訴性騷擾，就會成案進入調查程序，行政機關現在能做的事，就是跨單位合作，過去一般性騷擾案件是進入各縣市社會局，衛生局不會知情，現在衛福部則要求社會局一旦得知有性騷擾案件，就要同步通知衛生局，衛生局再去啟動是否要懲戒的調查跟處分，速度上，會透過橫向聯繫，來縮短時間差距。

滿足民眾想知道自己看的醫師是不是狼醫，劉玉菁說，過去司法院判決書系統、縣市懲戒系統散落各處，查詢上不友善，這才有了性平事件專區，幫大家做功課，放在一個地方好查，揭露的所有資料本來就是公開的，只是在單一地方，一次動作就能看得到，且所有醫事人員資料都在裡面。

劉玉菁強調，但若還在調查階段、就要把資料放進來，這是兩個不同的議題，調查還是必要進行，因為涉及當事人聲譽。

劉玉菁說，衛福部正在補強資訊揭露的範圍，包括醫師懲戒紀錄也會放進來，不是說不揭露，而是還在跟各縣市衛生局作業中，目前規劃進度，明年1月可以更新上線；另針對民眾關心醫師改名一事，性平專區也會照順序公布，只要醫師證書姓名更名，系統都會更新，新、舊名字都會揭露，也會清楚揭露該名醫師的專科。

劉玉菁表示，性平專區的揭露是強制性的，醫師一旦有違反性平事件時，包括性騷擾或性侵，一律會揭露，沒有醫師拒絕的空間、可以說不放就不放，沒有個人主張的問題。

