狼醫沒得躲！明年起查詢平台「醫師懲戒、改名資訊」一次看透

國內「狼醫」案件頻傳，在各界要求下，衛福部今年8月正式上線「狼醫查詢平台」，但婦女團體、醫師工會及醫改團體今（25）日批評，平台功能不足，不僅只能查到司法定讞案件，醫師若多次更名或更換診所地點也查不到。對此，衛福部回應，正在補強系統資訊，明年1月就可以多納入懲戒資訊，也會把醫師改名後的新、舊名字及專科，全部列出來。

現代婦女基金會、台北市醫師職業工會與台灣醫療改革基金會今召開記者會指出，平台僅公布112年以後司法判決定讞或懲戒確定案件，舊案無法查詢，且若醫師不同意公開，也控訴民眾在該平台很難查到醫師過去是否有違反專業倫理或違反相關法規的懲戒紀錄，查詢功能形同虛設。

對此，衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，衛福部都知道大家都很在意時效的部分，但若沒有經過行政或司法機關的調查，缺少這個程序的話，資料揭露部分，行政機關還是會保持比較保留的態度。她說，現行規定中，只要接獲性騷擾申訴，即會立案調查。

劉玉菁指出，現在社會局只要得知有性騷擾案件，就要同步通知衛生局，衛生局再去啟動是否要懲戒的調查跟處分，速度上，會透過橫向聯繫，來縮短時間差距。

劉玉菁指出，過去司法院判決書系統、縣市懲戒系統散落各處，查詢上不友善，現在則是放在一個地方好查，揭露的所有資料本來就是公開的，只是在單一地方，一次動作就能看得到，且所有醫事人員資料都在裡面，「但若還在調查階段、就要把資料放進來，這是兩個不同的議題，調查還是必要進行，因為涉及當事人聲譽」。

劉玉菁說，衛福部也向地方衛生局搜集相關懲戒資料，預計明年1月可將相關資訊公布至狼醫平台。若醫事人員涉及性別事件，一律都要放上專區、對外公布，「醫師沒有拒絕的空間」，且平台所公布的內容也包括醫師姓名、專業類別、職業縣市等，若醫事人員更改姓名，衛福部會在該名醫事人員更新證書時得知相關資訊，屆時「新舊名字都會揭露」。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

