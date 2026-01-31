狼醫續執業稱「不該錯1次就廢照」石崇良惹議

台大醫院「狼醫」事件引發外界譁然，監察院昨（30）日糾正台大醫院及衛福部，針對涉案醫師事後仍繼續執業，要求應加速完善相關法制，避免類似事件再度發生。衛福部長石崇良表示，將研擬相關措施，在事發後調整醫師職務，但卻強調人都會犯錯，認為不能因一次事件就永久廢止醫師證書與執照，應有比例原則考量。

此番言論引發外界批評，國民黨立委賴士葆表示，「一件性侵的事件不能夠取消醫生的資格，這樣的講法太消極了，他應該積極的提出來如何避免，性騷的事件再次發生。」

性平教育訓練執行最容易 醫改會執行長：效果最差

醫界也認為石崇良的說法不妥，醫改會執行長林雅惠表示，石崇良用人都會犯錯輕輕帶過，而性平教育訓練雖然執行容易，但效果最差，嚇阻力低；性暴力傷害會影響受害者一生，醫療場域具有高度專業信任與資訊落差，使犯罪更加嚴重。

醫師姜冠宇也表示，醫師的養成不易，應有足夠判斷能力，行使權力時應正確且負責任，不應為此開後門，這也是對後續專業訓練者的不良示範。

石崇良的言論如今引起爭議，也讓台大「狼醫」事件再度成為社會矚目焦點。

台視新聞／綜合報導 責任編輯／網路中心

