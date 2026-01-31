狼醫續業惹議 石崇良：「不該錯一次廢照」遭轟失言

衛福部長石崇良。（圖／東森新聞）





監察院針對台大醫院，先前爆發的兩起狼醫案，包括婦產科醫師性侵女病患，以及醫師性騷擾多名女同事，呼籲應終止專科訓練或轉換科別才能繼續執業。對此，衛福部長石崇良回應，狼醫犯錯一次就撤銷執照不符合比例原則，此說法引發民眾不滿，認為石崇良嚴重失言。

記者（2025.8）：「有認罪嗎？」

前台大婦產科醫師黃信穎，2021年擔任住院醫師時期，曾性侵女病患，遭廢止執照1年；婦產部前主任陳思原則涉嫌性騷擾多名女同事，有摸手、摟抱等行為，遭停業三個月。

狼醫事件頻傳，監察院糾正台大醫院及衛福部，應明確終止專科醫師訓練，或轉換科別，避免有前科醫師繼續執業。衛福部長石崇良則認為，這做法「不符合比例原則」。

衛福部長石崇良：「就像所有犯過錯的人一樣，我們也不是一次就把他排除在整個社會之外，不是說一次的事件之後，就把他永遠廢止醫師執照或證書，這個還是要有一些比例原則的考量。」

台大醫院調查認定性騷擾事件成立，前婦產科醫師黃信穎即使被記兩次懲處，後續仍如期完成婦產科住院醫師訓練，未來病患看診安全引發疑慮。

民眾：「我覺得不行，你已經犯法了，就是得撤銷（醫師執照），這種東西不可以允許這麼做，你做錯就該受到懲罰，哪有什麼移到別的科上班？」

另一名民眾：「轉到其他科別的話，本身行為沒有被矯正，他還是可以繼續就業，在就業過程中，是不是會發生一樣的事，那就是一個未知。」

醫師職業工會理事長陳亮甫：「他的資格是否足以回到社會的既有臨床工作，我覺得是需要評估的。評估結果可能基於各種理由，所以我們認為他沒有辦法回到原本的工作。」

罪證確鑿的狼醫回歸後，仍待在婦產科這個高度涉及私密部位接觸的科別，對女病患來說，看診恐怕難以安心。如何在醫師資格與工作權之間取得平衡，仍有待討論。

