狼醫「不該錯一次就廢照」？ 徐巧芯怒批石崇良嚴重失言：再次踐踏受害者

台大醫院婦產部連爆性侵與性騷案件後，監察院糾正台灣大學、台大醫院及衛福部，指出制度未能阻止涉案醫師持續執業。衛福部長石崇良稱「人都會犯錯」引發反彈。國民黨立委徐巧芯批評此說嚴重輕忽性暴力本質，強調主管機關不應以「犯錯」包裝加害行為，否則恐讓狼醫重返醫療現場、造成更多受害者。

衛福部長石崇良稱「人都會犯錯」引發反彈。國民黨立委徐巧芯批評此說嚴重輕忽性暴力本質。（圖／衛生福利部、徐巧芯臉書​​​​​）​​​​​

台大醫院婦產部在2021年間到2023年間陸續傳出狼醫案，前住院醫師黃信穎涉以進行「性功能測試」為由性侵女病患，但黃信穎被記過2次後，台大醫院仍他讓完成婦產科住院醫師訓練，因此遭監察院糾正，監委要求衛福部應明確規範終止訓練機制，或是要求涉案醫師轉任其他科別。

衛福部長石崇良30日表示，人都會犯錯，不該錯一次就廢照。對此，立委徐巧芯今（31）日在臉書表示，石崇良以「人都會犯錯」回應狼醫案，是嚴重失言，對受害者極其殘酷。她強調，性侵與性騷擾不是單純「犯錯」，而是對身體自主權與人格尊嚴的侵犯，屬於權力不對等下的暴力行為，無法以「一次失誤」帶過。

徐巧芯指出，醫師握有專業與場域優勢，病患在診間處於弱勢，一旦遭侵害可能留下長期心理創傷。主管機關若替加害者找理由，而不是強化制度防線，民眾就難以安心就醫。她警告，若以「人都會犯錯」容許狼醫繼續執業，未來恐有更多人要被迫承受制度縱容的後果。

