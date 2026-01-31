狼醫「不該錯一次就廢照」？ 徐巧芯轟石崇良失言：踐踏受害者

國民黨立委徐巧芯認為衛福部長石崇良嚴重失言。（資料畫面）

台大醫院婦產部接連陸續爆發住院醫師性侵女病患、主管性騷擾醫師等案件，不過，衛福部長石崇良竟表示「人都會犯錯，不該錯一次就廢止醫師證書」，引發爭議。對此，國民黨立委徐巧芯痛批「這是嚴重失言，對受害者而言極其殘酷」。

台大醫院婦產部在2021年間到2023年間陸續傳出「狼醫」案。前住院醫師黃信穎涉以進行「性功能測試」為由性侵女病患，被記過2次後，台大醫院仍他讓完成婦產科住院醫師訓練，因此遭監察院糾正，要求衛福部應明確規範終止訓練機制，或要求涉案醫師轉任其他科別。

對此，衛福部長石崇良昨（30日）回應，「人都會犯錯，不該錯一次就廢止醫師證書」，讓國民黨立委徐巧芯忍不住痛批，台大醫院婦產部「狼醫」事件，她質詢過很多次，並為那些曾經受到傷害，但現在仍懼怕的女醫師、病患們發聲，性騷擾與性侵害不是單純「犯錯」，而是對身體自主權與人格尊嚴的侵犯，屬於權力不對等下的暴力行為，無法以「一次失誤」帶過。

徐巧芯認為，醫師握有專業與場域優勢，病患在診間本就處於弱勢，一旦遭到侵犯，留下的不只是當下傷害，更可能是長期心理創傷，將這種行為輕描淡寫成「一次失誤」，等同再次踐踏受害者，當主管機關選擇替加害者找台階，而非為病患築防線，民眾就難以安心就醫，若繼續容許「狼醫」以「人都會犯錯」為護身符繼續執業，將會有更多人被迫承擔制度縱容的後果。

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





