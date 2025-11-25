「狼醫」到底有多少？婦團嘆5年僅67成案 黑數恐更多

今年多起涉及醫界性侵與性騷擾的案件陸續曝光，包括前台大婦產科醫師鄭文芳遭控下藥性侵、潛逃又遭押解返台，引發社會對狼醫監管制度的強烈疑慮。現代婦女基金會、台灣醫療改革基金會與臺北市醫師職業工會今（25）日共同召開記者會，指出現行制度存在「揭露不足」、「懲戒延宕」、「跨院所預警缺位」等三大漏洞，導致一般民眾就醫時，根本無從得知眼前醫師是否為狼醫。

5年性平案件僅67件成立 黑數恐更高

現代婦女基金會總督導張妙如指出，根據衛生福利部統計，2020~2024年間醫病關係中適用《性騷擾防治法》成立案件共有67件。現代婦女基金會同期亦受理63人次醫病性騷擾諮詢，並協助11位涉及醫師性侵的個案，顯示出權力不對等與醫療場域的隱密性，導致受害者更容易受侵害。

「一般民眾根本無從得知眼前的醫師是否曾涉性暴力。」張妙如說，多數婦產科診間空間密閉，若護理人員未全程在場，或患者因害怕影響醫療關係而不敢拒絕，就更難察覺醫師的不當行為。部分個案甚至要到司法閱卷時，才知道加害醫師曾有性平相關紀錄。

臺北市醫師職業工會性平委員會主任委員于政民指出，調查顯示58%女性醫師曾遭職場性騷擾，但申訴率僅4.6%。權力階層明顯不對等，加害者常為主治醫師、上級主管或醫學會要角，使受害者懼怕申訴導致職涯受阻。

揭露資訊大漏洞 至少三類狼醫「查不到」

雖然衛福部於壓力下增設「醫事人員性別事件資訊專區」，但台灣醫療改革基金會執行志長林雅惠指出，平台揭露範圍仍嚴重不足，至少有三種類型的加害者民眾完全無法查詢：

第一，2023年後性平定讞案件仍有未被公開者，包括今年7月定讞的眼科廖志勳醫師仍在執業。

第二，僅有行政認定或2023年前判決確定者完全不揭露。例如精神科陳毅（陳秉彥）醫師於診間誘導病患發生關係，2022年遭懲戒，更名後仍跨縣市執業，甚至擔任主管。

第三，醫師如不同意揭露，即使合法在業也查不到資訊。包括曾因性侵遭判刑7年的急診醫師彭莛瀚，改名與移籍後仍持續執業；另有新陳代謝科洪建德醫師因強制猥褻遭懲戒後仍看診，患者完全無法得知風險。

林雅惠強調，不揭露的結果，就是民眾與基層護理人員在不知情的情況下持續承擔風險。

懲戒延宕多年、處分過輕 現行制度形同保護傘

林雅惠表示，現行制度多半要等到司法判決確定才啟動懲戒，導致從發生到停權往往超過三年。部分案例甚至判刑確定後僅停業數月，或廢止執業執照一年後即可復業，使得患者長期暴露於風險。

王如玄表示，懲戒應「及時且持續」，並納入外部性平專業者參與審查，避免醫界自我監理流於輕縱。她也呼籲修法，將「性侵害或重大性騷擾判決確定者，應廢止執業執照及醫師證書」入法，避免加害者透過等待一年復業。

跨院所預警缺位 加害者轉院後仍可繼續執業

目前無跨縣市、跨院所的完整預警系統，加害醫師只要轉任至其他醫療院所即可「重新開始」。林雅惠指出，這也是多起案件得以多年重複犯案的重要原因，建議教育、勞動、社會及衛生主管機關依性平三法建立跨機關通報機制，使醫療院所能在聘雇前取得必要資訊，避免危險醫師重新掌握診間主導權。

三大團體提出四大訴求：透明、預警、懲戒、落實性平

性平防治成效納入醫院評鑑：包括申訴透明度、案件處置、性平會運作等指標。

大幅提升揭露資訊完整性：納入醫師背景、違反專業倫理紀錄、各階段懲戒資訊。

訂定明確懲戒指引並即時啟動：依犯行程度進行警告、罰鍰、停業到廢照等一致標準。

建立跨院所預警機制與主動通報流程：避免加害者透過更名、轉院重新執業。