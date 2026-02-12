猛健樂停藥會復胖嗎？臨床研究揭真相與3大關鍵對策
作者/林招煌
猛健樂停藥後會復胖嗎？臨床研究顯示體重可能回升，但不會全數反彈。本文解析復胖原因、關鍵影響因素，以及醫師建議的3大策略，幫助減重效果更長久維持。
近年主打 GLP-1／GIP 雙重機轉的減重藥物「猛健樂」迅速爆紅，讓不少人首次感受到「不用挨餓也能瘦」的可能性。但比起體重下降得多快，更多人真正關心的是——一旦停藥，會不會復胖？減重成果究竟能不能長久維持？
以下將以最簡明、最精準的方式，帶你一次看懂關鍵重點。
一、猛健樂停藥後確實會有體重回升，但「回升幅度」與三個因素高度相關
多項臨床試驗顯示，使用猛健樂後即便成功減重，一旦停藥，體重會有不同程度的回升。
在 SURMOUNT-4 研究中，受試者以 tirzepatide 治療 36 週後平均減重約 21％；之後一半持續治療，一半改為停藥。
結果顯示：
持續使用者：體重再下降約 5％
停藥者：在 52 週內回升約 14％
也就是說，停藥組雖然部分復胖，但仍比完全未治療前「更輕」。
這代表：
停藥會回升，但不會全部回到原點
回升速度受生活習慣、基礎體重以及原本的代謝狀況影響
不代表療效「消失」，而是回到沒有藥物調節時的自然軌跡
二、為什麼會復胖？原因不是意志力，而是「代謝會往原本設定值回彈」
長期肥胖會讓大腦把「較高體重」當成身體的「預設值」。
GLP-1／GIP 類藥物能暫時：
減少飢餓訊號
提高飽足感
改善胰島素敏感性
降低對高熱量食物的渴望
一旦停藥，生理調節逐漸回到原本的模式，自然就會：
食慾回升
熱量攝取增加
活動量下降
基礎代謝率微幅回降
這並不代表「藥物讓人依賴」，而是回到沒有藥物的狀態。就像停止降血壓藥後血壓會上升，其實屬於生理機制恢復，而不是「反效果」。
三、如何減少停藥後復胖？臨床建議有三招
目前國際專家共識逐漸形成：肥胖是「慢性疾病」，治療本應長期管理。但若因為副作用、費用或臨床考量需要停藥，建議以下策略：
1. 逐步減量，而非突然停藥
臨床觀察顯示，緩慢減量的人比「一天停掉」的人回升速度更慢。
2. 停藥前建立「穩定飲食模式」
特別是：
高蛋白
高纖
低 GI
固定飲食時間
這類飲食能延緩停藥後的食慾反彈。
3. 阻力訓練是最有效的「抗復胖工具」
根據肥胖醫學會建議，每週至少：
2～3 次阻力訓練
每次 30～45 分鐘
能顯著減緩基礎代謝下降，是所有運動中最能延緩復胖的類型。
醫師怎麼看？
肥胖治療不是短跑，而是長期管理。猛健樂是一個強而有力的工具，但它不是「一次性療程」。若能搭配飲食調整與肌力訓練，停藥後的體重回升會明顯減少，也更容易維持健康體態。
臨床上最重要的是：
不要把復胖當作失敗
要把它視為「疾病管理的一部分」
重點不是永遠吃藥，而是找到能長期維持的生活方式
參考資料
Jastreboff AM, et al. SURMOUNT-4: Tirzepatide maintenance vs withdrawal after initial weight loss. Nature Medicine. 2023.
Garvey WT, et al. Clinical considerations for chronic weight management with incretin-based therapies. Obesity Reviews. 2024.
American Association of Clinical Endocrinology. AACE Obesity Guidelines 2023.
Wilding JPH, et al. Long-term weight trajectory after GLP-1/GIP agonist withdrawal. Lancet Diabetes & Endocrinology. 2023.
Kelly AS, et al. Physiological basis of weight regain after pharmacologic therapy. Obesity. 2022.
