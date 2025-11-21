猛健樂爆紅！禮來登藥廠之巔 市值突破1兆美元創紀錄

美國藥廠禮來市值1兆美元大關。（圖／達志／美聯社）

根據《路透社》報導，美國藥廠禮來（Eli Lilly）因旗下減重藥品銷售表現強勁，市值於11月21日突破1兆美元大關，成為全球第一家市值達到兆美元等級的藥廠，正式躋身以科技巨擘為主的市值「兆元俱樂部」。

禮來股價自今年以來上漲超過35％，推升主因在於旗下減重藥物市場需求大幅成長。其治療第二型糖尿病與肥胖的藥物tirzepatide，分別以「Mounjaro」與「Zepbound」品牌上市，不僅超越默克（Merck）暢銷藥物「Keytruda」，更成為全球最暢銷藥品之一。

原本在減重藥市場占先機的丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk），因2021年推出「Wegovy」時遭遇供應瓶頸，使得禮來趁勢搶占市場。此外，禮來產品的臨床效果佳、產能擴張快速與配銷策略積極，也是其市佔率迅速攀升的重要因素。

截至21日，禮來股價小漲約1％至1051美元，市值一度突破1兆美元關卡，成為製藥業前所未見的里程碑。根據LSEG數據顯示，目前禮來本益比接近50倍，反映市場對其減重藥物成長動能的高度信心。

根據財報，禮來第三季糖尿病與減重藥產品線合計營收達100.9億美元，占總營收17.6億美元的一半以上，反映該產品線已成為營收主力。

BMO資本市場分析師Evan Seigerman指出，投資人對禮來長期維持代謝疾病領導地位的信心，已超越對諾和諾德的期待。禮來也在10月上調全年營收預測，將預估中值再拉高20億美元，進一步展現成長趨勢。

根據華爾街預測，減重藥物市場規模至2030年可達1,500億美元，而禮來與諾和諾德兩大藥廠預計將掌控大部分全球市場份額。

未來展望方面，禮來下一步重點產品將是口服減重藥「orforglipron」，預期最快明年初獲准上市。花旗分析師在最新報告中指出，新一代GLP-1藥物銷售表現已證明市場潛力，orforglipron有望接棒注射型藥品成為下一波成長引擎。

此外，禮來近期亦受惠於美國政府政策與產能投資支持，雖然短期內藥價可能承壓，但擴大可及性後將帶動潛在使用者人數增加達4,000萬人，市場看好其成為新一輪主流投資標的。

德意志銀行生技產業研究主管James Shin表示，禮來的表現已逐步接近「華爾街七雄」（Magnificent Seven）等科技股地位，甚至可能成為AI投資疲軟時的替代選擇。但市場仍將觀察未來藥價調整、產能擴張與產品線多元化是否足以維持其高成長動能。

