猛健樂爆紅！禮來登藥廠之巔 市值突破1兆美元創紀錄
根據《路透社》報導，美國藥廠禮來（Eli Lilly）因旗下減重藥品銷售表現強勁，市值於11月21日突破1兆美元大關，成為全球第一家市值達到兆美元等級的藥廠，正式躋身以科技巨擘為主的市值「兆元俱樂部」。
禮來股價自今年以來上漲超過35％，推升主因在於旗下減重藥物市場需求大幅成長。其治療第二型糖尿病與肥胖的藥物tirzepatide，分別以「Mounjaro」與「Zepbound」品牌上市，不僅超越默克（Merck）暢銷藥物「Keytruda」，更成為全球最暢銷藥品之一。
原本在減重藥市場占先機的丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk），因2021年推出「Wegovy」時遭遇供應瓶頸，使得禮來趁勢搶占市場。此外，禮來產品的臨床效果佳、產能擴張快速與配銷策略積極，也是其市佔率迅速攀升的重要因素。
截至21日，禮來股價小漲約1％至1051美元，市值一度突破1兆美元關卡，成為製藥業前所未見的里程碑。根據LSEG數據顯示，目前禮來本益比接近50倍，反映市場對其減重藥物成長動能的高度信心。
根據財報，禮來第三季糖尿病與減重藥產品線合計營收達100.9億美元，占總營收17.6億美元的一半以上，反映該產品線已成為營收主力。
BMO資本市場分析師Evan Seigerman指出，投資人對禮來長期維持代謝疾病領導地位的信心，已超越對諾和諾德的期待。禮來也在10月上調全年營收預測，將預估中值再拉高20億美元，進一步展現成長趨勢。
根據華爾街預測，減重藥物市場規模至2030年可達1,500億美元，而禮來與諾和諾德兩大藥廠預計將掌控大部分全球市場份額。
未來展望方面，禮來下一步重點產品將是口服減重藥「orforglipron」，預期最快明年初獲准上市。花旗分析師在最新報告中指出，新一代GLP-1藥物銷售表現已證明市場潛力，orforglipron有望接棒注射型藥品成為下一波成長引擎。
此外，禮來近期亦受惠於美國政府政策與產能投資支持，雖然短期內藥價可能承壓，但擴大可及性後將帶動潛在使用者人數增加達4,000萬人，市場看好其成為新一輪主流投資標的。
德意志銀行生技產業研究主管James Shin表示，禮來的表現已逐步接近「華爾街七雄」（Magnificent Seven）等科技股地位，甚至可能成為AI投資疲軟時的替代選擇。但市場仍將觀察未來藥價調整、產能擴張與產品線多元化是否足以維持其高成長動能。
看更多 CTWANT 文章
垃圾堆裡撿肉再炸！菲律賓窮人靠「二手炸雞」活命 網紅實地拍攝成雙面刃
杜拜航展驚悚畫面曝光！印度光輝戰機空中失控 失控墜地爆炸瞬間成火海
印尼分娩孕婦連遭4醫院拒收 轉送第5醫院途中「母子雙亡」引起全民公憤
其他人也在看
我投資美4千億美元？龔明鑫：還沒確定
英國金融時報（ＦＴ）引述知情人士報導指出，台灣與美國的關稅協議預料近期將公布，台灣承諾投資美國的金額介於日韓之間，暗示可...聯合新聞網 ・ 1 小時前
外資大撤退台積電重挫4% 大盤血崩近千點周線連三黑/鴻海OpenAI合作缺採購承諾 市場憂成「金主」股價挫/被動元件逆勢噴火 蜜望實金山電漲停最搶鏡｜Yahoo財經掃描
美股在強勁就業數據澆熄降息期待、聯準會10月會議紀錄偏鷹，以及市場對關稅與AI資本支出過熱的疑慮升溫下全面翻黑，四大指數重挫。道瓊工業指數下跌0.84%；標普500指數下跌1.56%；那斯達克指數下跌2.15%；費城半導體指數更重挫4.47%，反映投資人對半導體庫存、AI伺服器建置成本與企業支出周期的疑慮升高。科技股多數走弱，輝達財報雖亮眼但盤中由漲轉跌收黑3.15%，美光下殺逾10%、超微大跌近8%，向雲端服務商出租算力的CoreWeave與電腦儲存設備服務商Sandisk亦同步重摔，美股AI鏈全面遭到獲利了結。台積電ADR同步承壓，重挫拖累今日台股電子權值情緒。 亞股同樣全面走弱，日股大跌2.40%，韓股重挫3.79%，港股走弱2.38%，上證指數亦走跌2.45%，反映全球科技與出口產業鏈的避險氣氛持續升高。 台股今（21）日遭逢恐慌性賣壓重擊，終場大跌991.42點收26,434.94點，成交量5,508億元，周線連3黑、季線失守。權值股全面潰逃，台積電(2330)收跌70元至1385元、跌幅4.81%，鴻海(2317)下挫逾4.8%、日月光投控(3711)跌6%，聯發科(2454)亦收黑3.3%。盤面殺盤最重的記憶體族群崩跌，華邦電(2344)、南亞科(2408)、群聯(8299)、商丞(8277)全數被打到跌停，威剛(3260)、旺宏(2337)、力積電(6770)、十銓(4967)等跌幅集中6%～8%，成為今日重挫主因。反觀被動元件在銀膏、銅膏可能啟動漲價循環的題材帶動下，蜜望實(8043)、金山電(8042)強勢亮燈漲停，光頡(3624)、立隆電(2472)同步逆風走強，成為盤中少數亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 14 小時前
Fed放鴿！ 美股反彈四大指數全收漲、台積電ADR續跌0.88％
美國聯邦準備理事會（Fed）放鷹後再放鴿，週五暗示勞動市場轉弱讓降息有空間，激勵美股反彈，道瓊工業指數終場漲493點。AI（人工智慧）晶片大廠輝達跌0.96％、收178.91美元；台積電ADR跌0.8中廣新聞網 ・ 56 分鐘前
垃圾堆裡撿肉再炸！菲律賓窮人靠「二手炸雞」活命 網紅實地拍攝成雙面刃
根據新加坡的《8視界》報導，擁有658萬粉絲的抖音網紅「暴走兄弟」前往拍攝當地「二手炸雞女王」的日常。影片中可見女攤主熟練處理與翻炸食材，月收入甚至可達約1840新幣（約新台幣4.3萬元）。雖然該名網紅最終鼓起勇氣試吃，但也坦言「味道還行，但心理難以跨越」。另一位自...CTWANT ・ 9 小時前
台股震盪釀災！PCB大廠富喬驚爆1,255萬元違約交割 今年第13件警鈴響
台股近期行情暴漲暴跌，波動加劇導致投資人操作難度大增，再度傳出違約交割災情。櫃買中心21日公告，PCB玻纖布大廠富喬（1...聯合新聞網 ・ 1 小時前
長平觀察：上海人為什麼關心起政治來了？
境外蛆和國產蛆哪一種更臭？上海校園餐飲承包商民營企業綠捷公司被查出腐敗大案，暫時由國有企業光明集團接管。時事評論作家長平指出，「國進民退」潛藏著更大的食品安全風險。德國之聲 ・ 7 小時前
柿子切開「長滿黑點」他整箱丟了 全場愣：是高檔貨
有民眾近日收到一箱柿子禮盒，切開發現裡面果肉全是黑點，於是將照片PO上社群詢問「請問這是壞了嗎？」內行網友一看馬上認出日本的「黑糖柿」，是柿子界的夢幻逸品，照片中的柿子價值將近3000元；原PO得知後崩潰說，「完了，我都丟了」，全場傻眼。中時新聞網 ・ 23 小時前
法德英三國領袖：任何俄烏和平計畫須獲歐洲北約共識
（中央社巴黎21日綜合外電報導）法國總統府表示，法國、德國和英國三國領袖今天攜手呼籲，解決俄烏戰爭的辦法必須「完全」有烏克蘭參與，且任何決定都必須得到歐洲和北大西洋公約組織（NATO）的「共識」。中央社 ・ 8 小時前
【台中最歡樂登山步道】大坑9號步道根本大型美食市集！邊爬山邊吃水煎包、烤玉米，終點還有新蓋好的寧靜海觀音亭可以休息
大坑9號登山步道是台中大坑熱門熱門的登山步道之一，全長約1.6公里，來回約需70至90分鐘，近期完工的大坑寧靜海觀音亭更是引爆熱潮。大坑9號登山步道坡度平緩，加上兩側攤販林立，水煎包、咖啡、現煮玉米、麵包到蔬果、日常用品、服飾都買的到，堪稱是台中最歡樂的登山步道，不論是吃貨還是購物狂來大坑9號都能找到樂趣。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
降息穩了？FED再放寬鬆風聲 部分成員不認同
即時中心／林耿郁報導市場經過一週大起大落，聯準會FED稍早再度釋出訊號，稱12月仍可能降息，讓美股吹起反攻號角；但在科技股估值過高、泡沫疑慮未消下，三大指數本週仍全數收黑，市場接盤熱情也持續消退。民視財經網 ・ 1 小時前
全美用電升空 它跟著電網投資飛！
今年以來，國內ETF市場呈兩頭熱，除主動式ETF獨領風騷外，不少海外熱門股票型ETF也紛紛強出頭，兩大類ETF市場買氣互別苗頭下，觀察各自受市場青睞的類型，海外股票ETF鎖定美國電力基建主題，今年來全球AI基建不斷擴建，AI數據中心用電暴增，電力成為未來全球「新石油」，尤其是美國，自第四季來持續受市場買氣追捧，市場交投及申購買氣俱佳。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
財經選讀》別急著退休！ 95歲巴菲特揭人生哲學：下半場更精彩
多年來，美國勞動市場不斷討論「真正的退休年齡」究竟是幾歲，而年長族群持續工作的現象也愈趨明顯。美國經濟評議會（Conference Board）先前發布的調查便指出，55歲及以上勞工熱愛自己工作的人數明顯高於年輕世代。高齡95歲的「股神」巴菲特（Warren Buffett）正是其中最具代表性的例子，他的選擇也讓外界重新思考：工作在高齡階段的意義究竟是什麼。中時財經即時 ・ 1 小時前
禮來市值破1兆美元大關 全球首家醫療公司達此里程碑
（中央社紐約21日綜合外電報導）美國財經媒體CNBC報導，美國製藥巨擘禮來公司（Eli Lilly）今天早盤市值突破1兆美元大關，成為全球首家達此里程碑的醫療保健公司。中央社 ・ 8 小時前
新壽董事會通過北士科T17、T18地上權解約 權利金44.02億元
輝達（NVIDIA）台灣總部預計落腳北士科T17、T18基地，新壽董事會今天宣布，通過與北市府合意解約，市府應給付先前支出的權利金與相關成本等，根據台新新光金代新壽公告內容，T17、T18市有土地地上權，合計權利金總金額為新台幣44.02億元。北市府表示，雙方已完成簽署合意解約協議，將會同塗銷地上權登記。台北市副市長李四川說，待正式收回土地，將依輝達需求進行都市計畫變更，同時審查投資計畫書，最快明年農曆年前與輝達簽約。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 14 小時前
遭檢調調查 泓德能源：全力配合財業務無重大影響
（中央社記者張建中新竹20日電）再生能源業者泓德能源公告，檢調單位今天至公司進行調查並調取資料，公司全力配合檢調單位調查。中央社 ・ 1 天前
【公告】資拓宏宇股票初次上市前現金增資員工認購股款催繳事宜
日 期：2025年11月20日公司名稱：資拓宏宇(6614)主 旨：資拓宏宇股票初次上市前現金增資員工認購股款催繳事宜發言人：王芝和說 明：1.事實發生日:114/11/202.公司名稱:資拓宏宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股票初次上巿前現金增資員工認股繳款期限已於114年11月19日下午3時30分截止，依法辦理催告6.因應措施:(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自114年11月20日起至114年12月22日下午3時30分止為股款催繳期間(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至玉山商業銀行台北分行及全國各分行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數撥入認股人登記之集保帳戶7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無中央社財經 ・ 1 天前
習近平狂出150本「國家寶典」！中國人不買單 打1折也乏人問津
中國國家主席習近平自2012年11月掌權以來，中共宣傳部門已將他的講話、指示、演講等文獻集結成冊，陸續出版了超過150本書，希望加強對黨員和民眾的思想控制。不過，近日有部落客爆料，習近平的著作在一些書店裡就算打出「低至1折起」的促銷牌子，依舊乏人問津。自由時報 ・ 1 小時前
全體證券商前10月獲利876億元 年增0.32%轉為正成長
（中央社記者曾仁凱台北21日電）台灣證券交易所今天公布統計，累積今年前10月全體證券商稅後淨利新台幣876.85億元，較去年同期成長0.32%，成功翻正。中央社 ・ 14 小時前
獨！義大利披薩店拍片公審台遊客 民視採訪團員還原真相
財經中心／陳孟暄 陳妍霖 宮仲毅 台北報導義大利披薩店老闆拍片公審，羞辱、嘲諷台灣遊客，風波持續延燒，甚至還上升到外交層級，台灣及義大利兩國網友也掀起論戰，還有網友大罵，16人點5個披薩也太丟臉，而這群台灣團，已經在19號回國，現在有團員站出來，獨家接受民視採訪，要來還原真相。民視財經網 ・ 1 天前
他怨「早餐真的越來越貴」網掀共鳴：漲到好久沒吃早餐店
近年來物價上漲，讓不少民眾直呼吃不消，有網友也發現，早餐價格連漲，雖然能理解因食材漲價，店家不得不調整價格，但也忍不住抱怨「問題是薪水沒跟著漲啊」、「以前幾十塊就能吃到飽，現在吃個早餐都像是在精打細算」，掀起網友討論。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 17 小時前