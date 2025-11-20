「猛健樂」非萬能瘦身神針！ 醫：不改飲食運動 復胖率仍高

近來爆紅、宣稱「減重神針」的藥物「猛健樂（Mounjaro）」，被視為快速瘦身捷徑。不過醫師提醒，臨床上已陸續出現「瘦很快、胖也很快」的案例，藥物確實能在短期內有效減重，但若未同步調整飲食與運動習慣，停藥後復胖機率仍偏高。

圖說： 號稱「減重神針」的「猛健樂」近來在減重族間爆紅。此為示意圖。圖片來源／高醫岡山醫院提供 高醫岡山醫院內分泌新陳代謝內科主任李美月表示，曾收治一名36歲輕熟女，「身體質量指數（BMI）」為31屬於肥胖等級，經評估後每週注射5 mg針劑，並搭配飲食控制與輕度運動，3個月內體重從85公斤降至68公斤，瘦了17公斤，效果明顯；然而停針4個月後回診，體重卻回升至79公斤。研判主因是停藥後食慾恢復，加上減重過程中肌肉量流失、基礎代謝率下降，導致難以繼續維持瘦身成果。

廣告 廣告

圖說：打瘦瘦針應配合衛教師建議，同步調整飲食與運動習慣，避免停藥後快速復胖。圖片來源／高醫岡山醫院提供 另一名中年男子有糖尿病病史，以每週10 mg的劑量施打猛健樂控糖兼減重，一年後體重從92公斤降至70公斤。但因運動量減少，飲食習慣也沒有跟著調整，停藥3個月後體重反彈至80公斤。

李美月醫師指出，研究顯示，使用猛健樂平均可減去原體重約15至22％，但其中約四分之一來自肌肉流失，更有約六成患者在停藥一年內體重回升，「如果瘦下來後仍維持原本生活型態，很可能又回到原本體重，甚至復胖更快。」

她說明，猛健樂屬雙重作用的腸泌素類藥物（GIP/GLP-1受體促效劑），原本用於治療第二型糖尿病，適用對象為BMI大於30，或BMI大於27且合併糖尿病、高血壓、睡眠呼吸中止症等共病患者，可延緩胃排空、抑制食慾並改善胰島素阻抗；但若曾有甲狀腺髓質癌、胰臟炎病史、嚴重腎功能不全，以及孕婦與哺乳者，則不建議使用。 近來傳出有民眾透過網購自行購買針劑施打，李美月醫師提醒，原廠建議藥品開封後30天為保存期限，藥品的安定性是很重要的，會影響到療效性及安全性；因網購貨源不明，藥品真偽及運送、保存條件皆難以掌握，風險極高。

李美月醫師建議使用藥務必就醫諮詢，由醫師依個人情況漸進調整劑量，以減少噁心、嘔吐、便秘、低血糖與膽囊疾病等副作用，並避免脫水、營養不良等嚴重後果。

「猛健樂是醫療工具，不是萬能瘦身神針！」李美月醫師強調，療程中及停藥後，應規律進行阻力訓練、每日攝取足夠蛋白質，減少肌肉流失，同時建立穩定的飲食與睡眠習慣，在醫師評估下逐步減量停藥，才能多管齊下，真正維持減重成果。

更多品觀點報導

大家有吃過瘦瘦菜嗎？就是我們日常餐桌上的地瓜葉 天然的瘦身幫手

台大女學霸「戒1食物」狂瘦7公斤！醫師曝早餐換這些就能瘦

