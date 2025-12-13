猛爆性肝炎、敗血症、黃疸連環爆險送命！ 男星暴瘦15公斤嘆「別再叫我打針、住院」：我會怕

洪毛昨天在婚宴現場受訪（左圖），大病初癒的他瘦了不少。林奕雯攝、翻攝IG@vencent0127

李國超、高欣欣昨（12日）晚補辦婚宴，大病初癒的51歲男星洪毛（本名：吳義文）也來喝喜酒，他透露9月大病一場，陸續被診斷出猛爆性肝炎、敗血症，黃疸指數過高，3個多月前後跑了4家醫院、光是加護病房就進了兩次，也因此暴瘦15公斤。

洪毛昨聊起病況吐露，自己在發病前就持續低燒，但因為到醫院檢查也沒驗出流感、COVID-19等病毒，沒想到一個月後不小心跌倒受傷、卻發現血怎麼止都止不住，到診所後立刻被開可以插隊的轉診單，洪毛餘悸猶存地說：「醫生說你很不妙，快拿單子去掛急診。」結果到醫院一驗，就發現肝指數飆到8000，一般人的數值最高只有40，他也直接被送進加護病房。

進加護病房驚見人生跑馬燈

洪毛有騎車、運動的習慣，沒想到無視身體發出的警訊，讓他差點送命。翻攝IG@vencent0127

洪毛透露在加護病房時真的出現人生跑馬燈，他以為自己只睡了1天，沒想到一睜眼已是5天後，之後他轉診到其他醫院，又陸續被驗出有敗血症、黃疸，他昨受訪時也表示，「我今天戴了眼鏡不是因為耍帥，是眼睛現在還是黃黃的。」但也慶幸終於撿回一條命。

300多個針孔還在身上！住院、打針已有陰影

不過洪毛也正向地說，這場病讓他從86公斤瘦到71公斤，出院後有慢慢胖回3公斤，但這場病也讓他的三高都好了，也呼籲大家千萬不要輕忽身體發出的警訊。

洪毛提到自己住院這段期間，半夜在病房聽到門被打開都會害怕，深怕是護士要來抽血，「我已經找不到血管可抽，抽到腳了，手現在還是有瘀青，大概有300多個孔。」昨更笑說遇到醫美老闆說要贊助他，免費幫他打營養針，讓他直呼先不用，無奈表示：「我會怕！」



