猛瑪象死前幾分鐘「基因在做什麼」？科學家解碼 4萬年前RNA奇蹟保存改寫歷史
科學家自一具距今約4萬年前的猛瑪象幼象「Yuka」遺體中，成功提取出目前已知最古老的RNA分子，突破過往科學界對RNA保存性的認知。該項發現被視為古生物學研究的一大里程碑，提供科學家首次觀測冰河時期大型哺乳動物在死亡前基因活性的可能性。
根據《細胞》（Cell）期刊最新發表研究，Yuka的遺骸於2010年在西伯利亞的永凍土中被發現，保存狀態極佳，皮膚與肌肉組織仍清晰可辨，毛髮顏色呈紅褐色。研究團隊估計其死亡時約5至6歲。此次研究由哥本哈根大學與瑞典古遺傳學中心合作進行，主要負責人為基因學者馬爾莫-桑契斯（Emilio Mármol-Sánchez）。
RNA不同於DNA，其功能在於記錄細胞內哪些基因在特定時間點被啟動，因此能呈現動物在生命最後時刻的生理狀態。然而RNA極不穩定，通常在死亡後幾分鐘內即遭分解，使其難以長期保存。此次研究證明，RNA在特定條件下可保存數萬年，顛覆過往認知。
此前最古老RNA紀錄來自一隻距今約1萬4千年前的幼年狼個體。本次研究團隊從10具猛瑪象遺骸中取樣分析，其中僅Yuka樣本含有可供有效解碼的RNA。團隊將取得的RNA片段與人類、亞洲象及先前重建的猛瑪象基因組進行比對，以確認其來源。
分析結果顯示，Yuka體內保存的RNA片段涵蓋多種傳訊RNA與非編碼RNA，許多與肌肉收縮、壓力下的能量代謝有關，顯示牠在死亡前經歷顯著生理壓力。研究團隊指出，Yuka可能曾遭洞獅攻擊並逃入泥沼，該情境與過往針對其遺骸損傷的推測相符。
此外，研究人員還發現來自肌肉組織的microRNA，其中包括兩種僅見於猛瑪象與現生象類的新型microRNA。這些RNA不參與蛋白質編碼，但可作為基因調控活動的指標。斯德哥爾摩大學分子生物學家弗里德蘭德（Marc Friedländer）表示：「這是首次從古生物樣本中獲得即時基因調控證據，具有重大意義。」
本次研究的資深作者、瑞典古遺傳學中心的達倫（Love Dalén）表示，此發現代表古代RNA不僅可保存數萬年，未來更有望協助科學家追蹤古代病毒如流感與冠狀病毒的演化歷程，進一步理解其在地質時間尺度下的存活能力與潛在風險。
看更多 CTWANT 文章
生日驚喜竟是鹽酥雞？男友曾諾精心安排 理由讓她傻爆眼：妳跟親友慶過了
從負債到封王！Andy奪走鐘獎淚訴十年路 粉絲見一幕感動喊：他終於有錢了
館長認手機藏私片！他直播自清爆哭「我是受害者」 反控前員工設局勒索：他們就是為了錢
其他人也在看
碎片打裂太空船窗戶！中國3太空人滯留天宮9天 換船返地球
三名中國太空人經過9天的滯留，終於返回了地球！原來他們所搭乘的神舟20號太空船，疑似遭到碎片擊中，舷窗出現破裂，就怕貿然搭乘會發生危險，返程才被迫延後。最終於14日，三人告別了天宮太空站，改搭神舟21號返航，於當天傍晚平安降落內蒙古的東風著陸場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
月球科研大突破！嫦娥六號帶回月壤出現「鐵鏽」 或揭磁異常成因
大陸國家航天局、山東大學、中國科學院16日聯合發布消息，大陸科研團隊通過分析嫦娥六號帶回的「土特產」，首次發現大型撞擊事件成因的微米級赤鐵礦和磁赤鐵礦晶體，揭示了全新的月球氧化反應機制。該成果已發表在國際綜合性期刊《Science Advances》，將為後續月球科學研究提供重要科學依據，深化對月球演化歷史的認知。中天新聞網 ・ 8 小時前
18光年外發現「超級地球」 研究：位於適居帶、環境與液態水相容
根據科技新聞網站《SciTechDaily》報導，美國加州大學爾灣分校（UC Irvine）的天文學家在一篇發表於《天文學期刊》的論文中指出，他們發現了一顆位於其母恆星「適居帶」內的系外行星。該行星距離地球約18光年，其環境條件被研究團隊描述為與液態水存在的溫度範圍相容。自由時報 ・ 7 小時前
藍色起源成功回收火箭！馬斯克祝賀新勁敵
[NOWnews今日新聞]亞馬遜創辦人貝佐斯（JeffBezos）的太空公司「藍色起源」（BlueOrigin）13日成功發射巨型軌道火箭「新葛倫號」（NewGlenn），將NASA火星探測器送往火星...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
嫦娥六號月壤樣品首現晶質赤鐵礦 揭月球「生鏽」成因或與大型撞擊相關
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導中國國家航天局、山東大學與中國科學院今（16）日共同宣布，科研團隊在分析「嫦娥六號」帶回的月背南極—艾特肯盆...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
影/太空奇遇！陸4隻「太空鼠」結束宇宙超長加班順利返回地球
隨大陸神舟二十一號載人飛船進入太空的4隻小鼠，如今隨著神舟二十號太空人於14日下午一起返回了地球，目前4隻「太空鼠」狀況良好已吃上愛吃的果凍。這是大陸首次在軌實施齧齒類哺乳動物空間科學實驗。中天新聞網 ・ 1 天前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」 半年後生活崩塌後悔了
根據日媒《The Golden Online》報導，S先生與妻子T女士同為66歲，原本靠著每月合計30萬日圓（約新台幣6萬元）的退休金過著節儉生活。中獎前他們的存款約為5700萬日圓（約新台幣1140萬）。在某次如常於咖啡廳閱讀報紙、隨手購買彩券的當日，S先生驚喜發現自己中了6億日圓。但...CTWANT ・ 1 天前
義大利老闆怒嗆16台客「滾吧！」氣炸只點5披薩3啤酒 被台網出征關IG
義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅一間「pizza dal pazzo」披薩店的老闆，近日用義大利語拍片公審，指控店內16位台灣觀光客只點5份披薩、3杯啤酒，片中台灣顧客聽不懂，還笑著對鏡頭打招呼比讚、比YA。老闆最後甚至情緒很激動嗆「台灣滾吧，太棒了。」影片PO上IG後，立刻引發許多台灣網友出征批評，披薩店老闆只好將IG暫時關閉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
2026誰當新北市長最看好？ 近6萬人網路投票結果驚人
朝野各黨積極備戰2026新北市長選舉。入口網站「Yahoo奇摩」10日起至14日針對「2026新北市長選戰，你最看好誰當選？」進行網路投票，46%的網友最看好國民黨台北市副市長李四川當選新北市長。中天新聞網 ・ 7 小時前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 21 小時前
館長遭毀滅式爆料「不只小偉館嫂」！她揪這段對話驚：國安局應介入調查
網紅館長陳之漢14日被元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，除了特助小偉與館嫂一事外，爆料中館長還被質疑收受中國資金，根據曝光的對話紀錄，館長坦言此前「誤判情勢」，並計畫前往中國尋找機會。對此，媒體人吳靜怡就直言，館長事件分成私人和可能涉及國安反滲透法的問題，呼籲「國安局應該要啟動介入關心」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
台大傅鐘前聚集數百人 大氣系學生「雞排加珍奶」打賭爽約收場
日前有自稱台大大氣系網友匿名在社群平台打賭，台北市在鳳凰颱風襲台期間會放颱風假，若預測失準將於今天中午12時在傅鐘前發放300份雞排加珍奶，引發討論。傅鐘今天清晨起陸續累積數百人排隊，形成難得奇觀，不過時限一到，並未有任何人到場實踐諾言，有台大同學認為，民眾應該加強媒體識讀能力。自由時報 ・ 6 小時前