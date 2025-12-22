「猛男加DJ」成廠商尾牙春酒最愛！最帥猛男唐子元接破50場 唱跳新人小銘Lil Ming登南投跨年

【警政時報 司徒／臺北報導】又到了歲末年終、展望 2026 年的時刻，每年第四季至隔年第一季，向來是娛樂產業最關鍵的黃金檔期，其中「尾牙、春酒」更被視為市場熱度的放大器。近年來，一種全新的演出組合正快速竄升為企業最愛——「猛男表演搭配 DJ 演出」，成為不少廠商指名的氣氛保證。

唐子元聯手唱跳新人小銘Lil Ming推出「猛男加DJ」，搶攻尾牙春酒商機。（圖／艾芮可公關提供）

被譽為「台灣最帥猛男」的 唐子元 直言，猛男＋DJ 之所以能在尾牙與春酒市場脫穎而出，關鍵在於「能快速點燃氣氛」。他表示，這樣的表演形式不僅容易帶動現場情緒，也能在短時間內創造強烈記憶點，自然成為企業主與活動策劃方的口袋名單。

男性經濟放大！年底檔期成市場引爆點。長期觀察娛樂市場走向的唐子元指出，真正讓一場活動升溫的，從來不是酒精或獎金，而是「人」。疫情解封後，演藝與活動市場迎來新一波高峰，他透露，以往在尾牙、春酒檔期最高可接近百檔活動，今年雖仍在檔期初期，目前預約場次已突破 50 場，整體經濟產值超過百萬元。

台灣最帥猛男唐子元（左2）目前尾牙春酒場次已接破50場，經濟價值高達上百萬。（圖／艾芮可公關提供）

「尾牙與春酒是一個高度濃縮的場域，大家都期待被帶動、被記住，但又不希望越線。」唐子元分析，市場反覆驗證有效的，正是那些能快速凝聚目光、帶動情緒，同時保有專業界線與質感的演出形式。這也讓男性經濟在年底檔期被自然放大，從話題走向實際商機。

資源整合再升級，猛男＋DJ 聯手唱跳新人小銘。腦子動得快的唐子元，近年也積極整合演藝資源，將猛男表演與 DJ 演出做出完整編排，更進一步聯手新生代唱跳歌手 小銘 Lil Ming，嘗試拓展更多元的表演場域。

唐子元認為近年來男性經濟崛起，帶動表演走向實際商機。（圖／艾芮可公關提供）

唐子元透露，除了企業尾牙與春酒外，這樣的組合模式也成功吸引各大酒吧、夜店與招待會所關注，逐漸形成新的市場引爆點，讓年底檔期的演出版圖持續擴張。

從尾牙春酒到跨年舞台 話題熱度持續延燒。值得一提的是，唱跳新人小銘 Lil Ming 日前甫推出全新單曲〈GET IT UP〉，更在今年年底迎來重要舞台，成功登上 南投清境跨年晚會，在高山星空與大型煙火秀下演出，成為跨年夜焦點之一。從企業活動到大型跨年舞台，顯示年底娛樂市場不僅是演出旺季，更是市場對「誰值得被預約、誰能被記住」的集體選擇。隨著男性經濟與情緒價值逐漸被企業理解與接受，尾牙與春酒早已不只是例行聚會，而是一場關於氛圍、記憶與價值的競爭戰場。

