猛男界Rain疑毒駕揮雙刀攔車！ 5警負傷壓制畫面曝光

監視器錄下翁嫌在大馬路上攔車叫囂。（圖／翻攝畫面）





有著「猛男界Rain」稱號的翁姓男子，昨天（11日）晚間疑似吸毒後，駕車跑到金山區環金、中正路口，雙手分持短刀、鐮刀，見到路過車輛就作勢攻擊，嚇得路過車輛連連閃避，轄區金山警分局派員到場時，翁嫌卻上車逃逸甚至衝撞警車，警方攔截過程中更對空鳴槍1發，最終在5名警員奮勇負傷壓制下，這才將身材相當壯碩的翁嫌逮捕，並在現場尋獲短刀、「喪屍毒品」依托咪酯煙彈，由於翁嫌情緒不穩定，極力掙脫戒具，被強制送醫後，院方發現他疑因用力過度，出現橫紋肌溶解症狀，將在醫院戒護一天，待身體狀況許可後，方能製作筆錄釐清確切案發經過。

據了解，現年44歲的翁姓男子，家住三芝地區，曾是名猛男秀舞者，由於外形神似韓星Rain，因此有著「猛男界Rain」稱號，過去受訪時曾稱一年接演6百場演出。

大批警力團團包圍將翁嫌拖下車嘗試壓制。（圖／翻攝畫面）

昨天（11日）晚間7時許，翁嫌疑似吸毒後，駕車跑到金山區環金、中正路口，左右手分持短刀、鐮刀在大馬路上對著往來車輛揮舞，嚇得路過車輛連連閃避。

而金山警方獲報派員到場時，翁嫌卻立即跳上車逃逸，過程中更數度迴轉、倒車，甚至衝撞巡邏車，警方在攔截過程中，更曾對空鳴槍1發，最終在大批警力攔截圍捕下，在萬里區台二線、頂社路口攔截翁嫌車輛。

警方將翁嫌帶回分局。（圖／翻攝畫面）

由於翁嫌身材相當壯碩，力大如牛，出動5名警力奮勇負傷下，這才將翁嫌逮捕，後續在現場查扣短刀、以及「喪屍毒品」依托咪酯煙彈，將他帶返派出所準備進一步偵訊。

未料，翁嫌情緒相當激動，不斷嘗試要掙脫戒具，警方見狀只能將他帶往醫院強制就醫，院方卻發現他疑似出現橫紋肌溶解症狀，經評估後，需在醫院戒護就醫一天，待身體狀況許可後，方能製作筆錄釐清確切案發經過，全案將朝妨害公務、恐嚇公眾、公共危險等罪嫌偵辦。

警方針對車輛進行搜索。（圖／翻攝畫面）

