「猛男界RAIN」出事了！街頭揮刀攔車打傷5警 企圖掙脫戒具自殘送醫

社會中心／新北報導

翁男持刀在金山街頭隨機攔車，來試圖打開路過車輛車門。（圖／翻攝自karrennhu）

新北市金山區11日發生持刀隨機攔車案！44歲翁姓男嫌過去曾是專業表演舞者，被稱「猛男界RAIN」，翁男昨晚在街頭揮刀攔車、攻擊員警，造成5名警察受傷，事後他被驗出「依托咪酯」毒品呈陽性反應。翁男被逮後，今晨於警局內企圖掙脫戒具、自殘，已被送往醫院戒護救治。

警方指出，11日晚間8時許接獲通報，金山區環金路與中正路口有一名男子持刀攔車並作勢對民眾車輛攻擊。員警趕抵現場後，發現該男子駕駛一輛灰黑色皮卡逃逸，立即尾隨戒備，並啟動快打警力展開攔截圍捕。

該車輛沿途多次危險駕駛，包括迴轉、倒車，甚至意圖衝撞巡邏車。員警於攔截過程中對空鳴槍一發示警，最終在萬里區台二線與頂社路口成功將該車攔停，並壓制逮捕犯嫌， 5名員警在壓制過程中受輕微擦挫傷，隨後於其車內起獲毒品喪屍煙彈。

警方壓制逮捕翁男。（圖／翻攝畫面）

警方表示，全案後續將依恐嚇公眾、公共危險、妨害公務及違反毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦，另就其危險駕駛行為依道路交通管理處罰條例舉發。

據了解，翁男曾以「猛男界RAIN」為藝名，活躍於各式派對、廟會及女性聚會場合，曾經一年演出高達600場。他常在社群分享受邀演出的影片，也常在臉書上分享「重口味」辣照，僅穿著極為布料稀少的「丁字褲」或緊身三角褲，大方展現黝黑的冰塊腹肌與碩大胸肌，甚至還有多張模仿韓星 RAIN 淋雨濕身的性感寫真。

翁男曾被稱「猛男界RAIN」。（圖／翻攝IG)

翁男在社群上分享的照片（圖／翻攝IG)

