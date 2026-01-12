「猛男界Rain」吸毒持雙刀街頭亂砍 拒上戒具狂震拘留室痕紋肌溶解住院

翁姓男子11日晚間吸毒後失控並在街頭暴走，遭逮捕後仍持續反抗，被警方強制送醫。（圖／翻攝畫面）

新北市金山區11日晚間發生隨機攻擊案，44歲翁姓男子在吸食毒品後，持雙刀上街頭攔車作勢攻擊，警方獲報後立刻派遣快打部隊到場，更一度鳴空示警，最終利用人數優勢將他逮捕，而翁男被帶回警局後情緒依然高張，因拒上戒具而在拘留室狂搖導致激烈震動，警方將他強制送醫，醫生發現其痕紋肌溶解，目前留院治療中。

據了解，翁男家住三芝，自稱是「猛男界Rain」，他平時有健身習慣，昔為猛男秀舞者，全盛時期一年有600場表演，還曾接受媒體專訪，他卻於11日晚間吸毒後失控，在街頭暴走。

翁男11日晚間8時許，駕駛黑灰色皮卡車經金山區環金路、中正路口某超商，卻下車並手持雙刀，在路中央攔下車輛作勢攻擊，路邊汽機車見狀紛紛閃避，警方獲報後到場處理。

但翁男拒絕就逮，甚至棄刀上車逃逸，期間衝撞巡邏車，警方因而對空鳴槍，並在萬里將他逮捕，翁男還激烈反抗甚至張口咬人，導致5名員警受傷，所幸經救治後無須送醫。

警方毒品檢測後，確認翁男呈現「依托咪酯」陽性反應，但他進入拘留室後情緒仍然高張，不僅拒上戒具，還狂搖震動拘留室，警方驚覺其狀況不對勁，立刻將他強制送醫。

而醫生診斷後發現，翁男因吸食毒品，加上與警方拉扯間情緒激動、過度使用肌肉，出現橫紋肌溶解症狀，立刻將他留院醫治，後續則將依妨害公務罪、恐嚇公眾罪、公共危險罪及毒品危害防制條例，移送相關單位偵辦。

