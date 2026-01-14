「猛男界Rain」揮刀暴走 還喊這句！精神科醫揭背後真相

【記者黃泓哲／台北報導】新北市金山11日晚間發生男子持雙刀在路口追攔車輛的驚悚事件，一名被稱「猛男界Rain」的翁姓男子遭警方制伏後戒護送醫，診斷出現橫紋肌溶解症，住院觀察後於13日上午出院。不過警方晚間準備移送時，翁男卻拒絕配合調查，還聲稱手上的刀只是自衛用途，甚至向記者表示自己是「唯一有肉體的神」。對此，精神科醫師楊聰財指出，這類言行已顯示明顯的精神狀態異常。

針對翁男將藍波刀「綁在手上」的行為，楊聰財分析，正常的自我防衛，通常是將物品放在身邊以備不時之需，但把刀具固定在手上，代表內心處於高度不安與警戒狀態，甚至可能伴隨被害妄想，主觀認為外界充滿威脅。這種行為在精神醫學上，多屬於防衛過當，並非理性判斷下的自保，而是精神失序下的危險反應。

至於翁男遭警方壓制時出現咬人行為，楊聰財指出，成年人在衝突中出現啃咬，屬於極度失控的退化行為，代表大腦負責理性判斷的功能暫時關閉，轉由原始本能主導。這種情況在臨床上，常見於急性精神障礙或藥物影響下的「興奮性譫妄」，患者可能出現力氣異常大、情緒暴衝、對疼痛不敏感等狀況。

楊聰財也提醒，近年流行的「喪屍煙彈」等新型毒品，容易對中樞神經造成強烈衝擊，引發幻覺、妄想、情緒失控與判斷力喪失，甚至出現自殘或攻擊他人的行為。翁男出現胡言亂語、高度亢奮及橫紋肌溶解症，與藥物或急性精神異常高度相關。楊聰財呼籲，這類事件不僅是治安問題，更是精神健康警訊，若發現親友出現異常行為，應及早介入協助，避免憾事發生。

