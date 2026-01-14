「猛男界Rain」毒駕揮刀又襲警 遭移送仍口出狂言自稱「唯一有肉體的神」

翁姓男子毒駕、揮刀還襲警，13日晚間被移送地檢署時仍口出狂言，自稱是「唯一有肉體的神」。（圖／翻攝畫面）

新北市金山區11日晚間發生隨機攻擊案，44歲翁姓男子在吸食毒品後，持雙刀上街頭攔車作勢攻擊，警方獲報後立刻派遣快打部隊到場，他拒絕就逮還襲警，最終因橫紋肌溶解送醫，於13日出院，並於當晚移送地檢署，但他被移送時仍口出狂言，自稱是「唯一有肉體的神」，相關案情則仍待釐清。

據了解，翁男家住三芝，自稱是「猛男界Rain」，他平時有健身習慣，昔為猛男秀舞者，全盛時期一年有600場表演，還曾接受媒體專訪，他卻於11日晚間吸毒後失控，在街頭暴走。

翁男11日晚間8時許，駕駛黑灰色皮卡車經金山區環金路、中正路口某超商，卻下車並手持雙刀，在路中央攔下車輛作勢攻擊，路邊汽機車見狀紛紛閃避，警方獲報後到場處理。

但翁男拒絕就逮，甚至棄刀上車逃逸，期間衝撞巡邏車，警方因而對空鳴槍，並在萬里將他逮捕，翁男還激烈反抗甚至張口咬人，導致5名員警受傷，所幸經救治後無須送醫。

警方毒品檢測後，確認翁男呈現「依托咪酯」陽性反應，但他進入拘留室後情緒仍然高張，不僅拒上戒具，還狂搖震動拘留室，警方驚覺其狀況不對勁，立刻將他強制送醫，診斷後發現其為橫紋肌溶解，立刻將他留院治療。

翁男狀況在13日恢復穩定並出院，當日晚間被依妨害公務罪、恐嚇公眾罪、公共危險罪及毒品危害防制條例移送基隆地檢署，但她情緒依然高張，還口出狂言稱「我是唯一有肉體的神」，警方還特意用黑色塑膠袋包覆椅子，防止他在車上大小便等脫序行為，相關案情則仍須釐清。





