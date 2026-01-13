「猛男界RAIN」涉毒駕、街頭揮刀 警鋪塑膠袋防範失控便溺

1月11日晚間於新北市金山區涉及毒駕揮刀的翁姓嫌犯，今（13）日晚間移送基隆地檢署偵訊。翁嫌送醫治療後於今日出院，但移送過程中拒絕配合調查，辯稱隨身攜帶的兩把刀是為了自衛防身，並表示想聲請法院提審，相關說詞未獲檢警採信。

據了解，警方因擔憂翁姓嫌犯移送過程情緒不穩，發生失控行為，甚至出現隨地便溺情形，特別在偵防車內鋪設塑膠袋，以防止車輛遭到污染。

※犯罪行為，請勿模仿

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

新北／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

捷運暴力事件頻傳 醫師教孕產婦「逃、躲、擋」3原則自保

金山街頭持雙刀攔車砍！「猛男界RAIN」衝撞警車遭逮 搜出喪屍煙彈

余家昶告別式 大女兒喊「希望你不是英雄」親友淚崩