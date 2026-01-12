「猛男界RAIN」街頭揮刀攔車傷5警！涉毒駕企圖自殘 送醫戒護救治

新北翁姓男子持雙刀攔車隨機揮砍，遭警方壓制逮捕。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 新北市金山區昨日晚間，一名44歲翁姓男子駕車行經環金路與中正路口，突然下車手持短刀與鐮刀在馬路咆哮，隨機攔停來往汽、機車並揮刀攻擊，警方到場時翁男還駕車衝撞巡邏車，翁男遭起底是前猛男舞者，被稱為「猛男界RAIN」，遭逮後被驗出「依托咪酯」毒品呈陽性反應。

警方指出，昨日晚間8時許接獲報案，新北金山區環金路與中正路口一名男子持刀攔車，並作勢對民眾車輛攻擊，眼看警方到場，翁男駕駛一輛灰黑色皮卡逃逸，沿途多次危險駕駛，包括迴轉、倒車，甚至意圖衝撞巡邏車，員警對空鳴槍示警，最終在萬里區台二線與頂社路口成功將該車攔停，並壓制逮捕犯嫌。

遭逮捕的翁姓男子曾擔任猛男秀舞者，被稱為「猛男界RAIN」，活躍於北部夜場、派對圈，過去一年最高曾演出超過600場，經營社群平台經常PO健身、表演照片，目前從事保全工作。警方檢驗發現翁男「依托咪酯」（喪屍煙彈）呈陽性，並在車上查獲喪屍煙彈，懷疑有毒駕狀況。

翁姓男子遭逮後，送醫檢查發現，因與警方拉扯間過度使用肌肉，加上吸食毒品出現橫紋肌溶解症，必須住院治療，因情緒過於激動，有破壞戒具、自傷情形，所以半夜送往基隆長庚救治。全案將依妨害公務罪、恐嚇公眾罪以及公共危險罪、毒品危害防制條例等罪嫌進行偵辦。

