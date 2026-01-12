「猛男界Rain」街頭揮刀攔車遭逮 驗出毒品反應竟掙脫戒具自傷

【緯來新聞網】新北市金山區昨（11日）晚發生一起持刀隨機攔車的事件，44歲翁姓男舞者被目睹在超商前揮舞雙刀，站在馬路上咆哮，攔停來往的汽、機車，並作勢攻擊，最終遭警方鳴槍逮捕，並在他的車上搜出「喪屍菸彈」。如今翁男身分遭起底，是IG網紅，還被稱為「猛男界Rain」，今天一早傳出翁男在警局掙脫戒具，並且有自傷的行為，緊急被戒護送醫。

有「猛男界Rain」稱號的翁男，站在大馬路揮刀，還試圖攻擊來往的車輛。（圖／翻攝畫面）

翁男昨晚8時許駕駛一輛黑色皮卡車，行經金山環金、中正路口的超商，突然手持雙刀站在路中間攔車揮舞，還一度想拉開路過車輛的門，嚇壞不少汽車駕駛和機車騎士。



警方獲報後迅速到場，沒想到翁男見狀立刻坐回駕駛座，猛踩油門逃逸，期間多次倒車迴轉甚至衝撞巡邏車，逼得員警對空鳴槍示警，最終在萬里區台二線頂社路口圍捕制伏。全案未造成民眾受傷，但有5名警員在壓制過程中受到輕微擦挫傷，簡單包紮後均無大礙。



初步檢驗發現，翁男呈現毒品陽性反應，考量其情緒激動且有傷害自己的行為，警方已協助送醫治療。醫師看診發現翁男疑似有橫紋肌溶解情形，目前仍在觀察中，全案將依妨害公務、公共危險、毒品危害防制條例及恐嚇公眾等罪嫌移送偵辦。



據悉，翁男過去曾活躍北部夜場、派對和活動圈，以「猛男界Rain」的藝名從事表演，一年最高曾演出超過600場，卻在街頭做出失控行徑，形象與前程毀於一旦。



★《緯來新聞網》提醒您：珍惜生命、請拒絕毒品誘惑，提醒您遠離毒品 ★

