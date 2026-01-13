猛男疑毒駕後失控 揮刀攔車嚇壞民眾！遭逮後稱：我是外星人

金山一名男子在路上揮刀，遭警方逮捕。（圖／東森新聞）





日前新北市金山區發生一起揮刀驚魂事件，一名44歲翁男疑似使用毒品後，在街頭持刀作勢攻擊，遭警方壓制後帶回警局，今（13日）晚間移送基隆地檢署偵訊。

11日晚間7時58許，翁男在金山區中正路一帶超商前徒步攔車並揮舞刀具，對行經車輛作勢攻擊。員警到場後，翁男犯隨即駕駛皮卡車逃逸，沿金山往萬里方向行駛，途中多次迴轉、倒車，甚至衝撞巡邏車，情況相當危險。警方啟動快打機制一路尾隨，過程中對空鳴槍示警，最終在萬里區台二線、頂社路口成功將人圍捕制伏。

警方指出，壓制過程中共有5名員警受到輕微擦挫傷，經救護車現場簡易包紮後返回派出所休息，整起事件並未造成民眾傷亡。全案初步依妨害公務、恐嚇公眾及公共危險等罪嫌偵辦。今日晚間翁男移送基隆地檢署複訊，警方在戒護過程中提高警戒，為避免翁男在車上隨地大小便，警方還將偵防車鋪上塑膠，以防污染。

據了解，翁男曾從事猛男秀舞者工作，目前任職保全人員，體格壯碩，社群平台上可見不少展示肌肉的照片。警方透露，翁男在做筆錄時一直說自己是外星人、唯一有肉體的神，疑似狀態不穩定，而揮刀原因還需進一步釐清。

