猛男秀天菜男神來台狂放電！ 自爆遭粉「抓到腫起來」 驚見男粉嗨到只剩內褲
【緯來新聞網】南韓18禁猛男秀《WILD WILD》兩大人氣演員李潤濟、金鎮友今（9日）來台出席記者會，為7月台北FAN LIVE催票，李潤濟笑說先前來台演出音樂秀，遇到台粉太激動，互動環節時直接抓上他的胸肌，讓他胸肌直接腫起來，他笑說：「比起嚇到，其實不要影響表演就好。」金鎮友則說去歐洲時曾遇到男粉絲，在演出尾聲時嗨到上衣全脫，脫到只剩內褲，讓他印象超深刻。
猛男秀《WILD WILD》演員李潤濟（左）、金鎮友來台為7月FAN LIVE催票。（圖／攝影組）
李潤濟、金鎮友在18禁音樂秀《WILD WILD》擁有2年6個月、4年的經驗，今兩人重現表演必殺技，金鎮友拍起翹臀比愛心，展現俏皮可愛；李潤濟也不甘示弱，頂胯展現狂野模樣。兩人透露平時為了保持身材，都會注重飲食控制，但他們對於台灣美食如數家珍，李潤濟笑說如果可以不考慮卡路里，「想吃芒果配啤酒，也想吃芒果冰。」金鎮友也點名想吃牛肉麵、小籠包、芒果、地瓜球，還笑說：「去海外就會想吃什麼就都吃，會吃到連腹肌都看不見的程度。」
李潤濟（左）、金鎮友在記者會上秀出好身材。（圖／攝影組）
被問到遇到激動粉絲時，該如何應對，兩人也應現場要求示範，由金鎮友示範瘋狂粉絲，故意鬧起隊友，當場用力抓上李潤濟胸肌，李潤濟則用中文大喊：「冷靜一點！」場面相當爆笑。李潤濟笑說平時演出，如果在互動環節遇到太過興奮的粉絲，他都會在粉絲耳邊喊：「Relax」，讓粉絲放輕鬆不要太緊張。他笑說：「但今天我是第一次對男生演出，有點不知道該怎麼辦。」兩人也說，通常在現場遇到舉姓名牌的粉絲，會特別關注，選他們上台互動，但他們也叮嚀：「不過如果是燈牌的話，希望能配合台上關燈環節，放下燈牌比較好。」
李潤濟重現演出現場，金鎮友則是化身興奮粉絲。（圖／攝影組）
《WILD WILD》除了女性場，也有男性觀眾能陪同演出的場次，金鎮友透露先前在歐洲演出，開場前看到二樓男性觀眾，上衣都很完整，沒想到到了演出尾聲謝幕，他往二樓看去，發現男粉超嗨，嗨到脫掉上衣，全身只剩內褲，讓他至今難忘。
《WILD WILD》這次找來姜天一、金鎮友、朴道鏡、李潤濟、梁耀漢、崔JAY於7月10日，7月11日，連續兩天在Legacy Taipei舉辦FAN LIVE，金鎮友預告將挑戰唱跳舞台，「我們也準備很多和粉絲近距離互動的環節，希望大家可以感受到不同於音樂劇的魅力。」
金鎮友化身興奮粉絲抓上李潤濟胸肌，場面爆笑。（圖／攝影組）
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
快訊／苗栗男抓狂衝百貨鬧事！「砸商品、咬櫃員」嚇壞路人…遭強制送醫
苗栗縣頭份市尚順育樂世界，今日（9日）晚間7時許發生攻擊事件，一名男子因不明原因在館內大聲叫囂並砸毀櫃位物品，隨後又與一名男櫃員發生拉扯，男櫃員手部慘遭咬傷，隨後男子被見義勇為民眾包圍壓制，幸好男櫃員經送醫治療無大礙，詳細案發原因仍有待調查釐清。
新竹氣爆炸毀一整排民宅！柯文哲心碎發聲
[NOWNEWS今日新聞]新竹市東區高翠路今（9）日凌晨發生重大瓦斯氣爆事故，一棟三層樓透天厝遭強大爆炸威力炸毀，也波及了周邊連棟建築，現場一片狼藉，該意外不幸造成2人死亡、多人受傷，附近7戶住家、約...
孫芸芸「髖骨神秘細線」小蠻腰超搶鏡 許瑋甯驚嘆：好辣！
台灣第一名媛孫芸芸近日再度成為社群焦點，即便26歲的女兒廖思惟（Trinity）已經升格當媽，讓48歲的她也隨之輩分升級，但歲月顯然沒在她身上留下任何痕跡。保養得宜的她依舊維持凍齡神顏，近日曬出的海邊私照引發熱烈討論，網友紛紛感嘆，這位「全台最火辣外婆」即便步入新的人生階段，火辣程度卻絲毫不減，依舊是引領潮流的時尚指標。
胡瓜67歲大壽「喜收2000萬法拉利超跑」 背後神祕金主曝光了
「綜藝天王」胡瓜9日率領康康、胡盈禎（小禎）及賴慧如等人出席「鑽石舞台之夜」演唱會記者會。胡瓜日前歡慶67歲生日喜收家人送上逾2000萬元的法拉利跑車，開心說：「謝謝家人的心意。」女兒小禎不改幽默個性，笑喊，「很替他開心，也替我開心，因為以後他的都是我的。」
黃仁勳韓綜首秀同框劉在錫！「仁勳鼻」迷因爆紅 命理師驚呼：這鼻子注定統治帝國
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前赴南韓，出人意料地迎來個人生涯的綜藝節目首秀，正式參與由南韓「國民MC」劉在錫所主持的超人氣訪談節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。在錄製過程中，黃仁勳以十足親和力的反差萌與主持團隊熱烈互動。此外，黃仁勳生動活潑的臉部神情，竟被定義為南韓最新時尚指標「JENSEN NOSE（仁勳鼻）」，隨即在網路上引爆迷因狂熱。
獨家／「母侵」變認愛 郭鑫首映驚爆：追求絕對是男方 未來感情事不回應
國片《腎上腺母侵》於今（9）日舉行盛大首映會，片中主要演員紛紛盛裝出席。男星郭鑫以一身俐落的黑色襯衫與西裝背心帥氣亮相。然而，外界關注的焦點除了電影本身，還有今日稍早爆出他與某女星的緋聞。2人今晚結伴來到影城，在電梯裡細聲交談，郭鑫的聲線更分外溫柔，足見彼此關係十分親密。
《冬季戀歌》裴勇浚近況曝！和朴信惠夫妻遊新加坡 她懷二胎大肚子現身
韓流巨星裴勇浚與妻子朴秀真、演員朴信惠與丈夫崔泰俊，被目擊一同現身新加坡旅行，引發關注。據韓媒報導，兩對明星夫妻於7日下午被民眾目擊現身新加坡樟宜機場，當時皆是與孩子一同出遊，畫面曝光後也引起討論。
金秀賢要回來了！停工1年正式復出「7月重啟活動」 首個拍攝行程曝光
南韓男星金秀賢因已故女星金賽綸相關爭議陷入風波後，演藝活動幾乎全面停擺。如今根據韓媒《News1》獨家報導，金秀賢即將重啟演藝工作，預計於7月14日為菲律賓知名時尚品牌「Bench」拍攝廣告，這也將成為他沉寂近1年後的首個公開工作行程。
秀英「愛情長跑14年」卻離別收場！鄭敬淏昔喊「拿視帝再結婚」親曝分手原因
韓國長壽女團少女時代成員秀英與演員鄭敬淏穩交14年，一直都是韓國娛樂圈出了名的甜蜜情侶檔，沒想到近日卻被眼尖的網友發現，2人悄悄在IG上互相取消追蹤，引發分手傳聞。不料，秀英經紀公司也在稍早前發聲證實分手一事，讓消息曝光後頓時登上韓國論壇、微博熱搜排行榜。
新竹氣爆新視角！早餐店「隔4戶」也被炸出一個洞 現場驚人畫面曝光
新竹市東區高翠路一間便當店，今天（9日）凌晨3時50分許發生瓦斯氣爆，造成2死2傷憾事。附近居民被超大爆炸聲吵醒，接連幾家的店面也都慘遭波及，其中一間早餐店，門口的監視器也拍下驚天一爆的瞬間。
傅子純入夢了！遺孀發求救訊號 盼祂放心走：拜託不要捨不得我
【緯來新聞網】傅子純演出多部八點檔，出道二十多年，早已坐穩民視一哥的位置，未料於7日下午因急性血癌引
台股回血巴逆逆又虧了！買「這1檔秒慘跌」全網傻眼
財經中心／周孟漢報導受美股科技股反彈帶動下，台股今（9）日開高走高，盤中大漲逾1000點，站回44000點關卡，一甩昨（8）日慘跌的陰霾。不料，被網友們稱為「反指標女神」的網紅巴逆逆，卻沒有搭上這班紅利順風車，反而再度展現「冥王星反向超能力」，在臉書發文，貼出「這 1 檔」的慘烈走勢，直喊「是什麼交往前辛勤努力，交往後軟爛沒救的渣男嗎！？」文章曝光後，引來大批網友傻眼，直喊「拜託別買台積電！」。
高金素梅喊「黑夜會結束」！媒體人一句酸爆
[NOWNEWS今日新聞]無黨籍立委高金素梅自2002年進入立法院、並創下原住民立委7連霸紀錄，如今捲入人頭助理費詐領、非法輸入中國快篩及協會補助款等多起案件。台北地檢署8日偵結，依詐欺、貪污及違反醫...
陳盈潔生命倒數！胡瓜當過她伴舞 得知近況嚇傻「這麼嚴重」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導「鑽石舞台之夜」演唱會將於今年9月26日、27日回到TICC舉行，胡瓜、康康、賴慧如、胡盈禎、翁立友、曾心梅、蔡秋鳳、Luxygi...
北市大安區知名湯包店惡火狂燒！越南留學生備料遇劫插管治療中
台北市大安區樂業街今（9）日凌晨驚傳火警！一間在當地小有名氣的湯包店，清晨4時30分許突然竄出猛烈火勢，濃煙瞬間灌滿整棟大樓。當時一名25歲越南籍阮姓留學生正在店內備料，疑似發現火勢後急忙從側門逃生並大喊救命，但仍遭火焰灼傷及濃煙嗆傷，送醫後目前插管治療中，所幸尚無傷命危險。
《鐵拳教育》收視奪冠驚動南韓教總發聲！ 現役教師看哭：太痛快
改編自同名極具爭議漫畫的Netflix全新韓劇《鐵拳教育》，開播後攻勢勢如破竹，不僅毫無懸念地衝上南韓排行榜冠軍，更一舉殺進全球熱門榜前3名！該劇將校園霸凌、青少年毒品賭博、惡性家長投訴等社會黑暗面，包裝成「私刑制裁」的動作爽劇，不僅在全球引發觀影海嘯，就連現實中的南韓教育界巨頭「南韓教員團體總聯合會（教總）」都罕見發表評論。
旅韓注意！韓網友疾呼台人別做「這件事」：恐遭驅逐出境
韓國3日舉辦地方選舉，不料卻爆發選票短缺4700多張，上萬民眾上街徹夜抗議高喊「重新選舉」，警方諸多強勢作為更是讓「中國介選」話題迅速在網路上發酵。對此，一名韓國網友也發文提醒，台灣人絕對不要到抗議現場，以免觸法，最嚴重恐遭驅逐出境；旅遊部落客「不奇而遇 Steven & Sia」則曝光韓國最新近況，表示店家仍照常營業，觀光客不必過度擔心。
女誤喝室友泡腳藥酒心悸嘔吐險喪命 醫揭超毒藥材：堪比砒霜
根據陸媒《錢江視頻》報導，浙江紹興市中心醫院馬鞍院區指出，陳姓女患者在下班返回宿舍，誤把室友準備用來「泡腳」的外用藥酒當作補藥喝下肚，但藥酒中含有「雪上一枝蒿」與「草烏」等劇毒中藥材，其毒性堪比砒霜。因此患者很快出現嘴唇和四肢麻木、頭暈噁心及強烈心悸等中...
愛莉莎莎「被迫官宣」戀情！攝影師男友被酸吃軟飯 高EQ親回圈粉
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導百萬YouTuber愛莉莎莎日前因尼泊爾瑜伽課程分潤爭議受到關注，事件4日逐漸落幕後，她的新戀情也意外跟著曝光，讓粉絲又驚又...
43歲王嫚萱懷雙胞胎現身「公開寶寶是女生」！苦嘆身體2部位變了
43歲藝人王嫚萱日前宣布懷上雙胞胎，今（9日）挺著3個多月大孕肚錄製王思佳Podcast節目《王室有約》，首度分享求子過程與懷孕前後變化，「我一共取了21顆卵，最後只有兩顆胚胎可以用，沒想到一次就成功，還一次中兩個。」王嫚萱也透露，懷孕後食量變大、罩杯升級，甚至有些部位顏色改變，正積極面對身體變化，心態頗為複雜。