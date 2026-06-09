猛男秀天菜男神來台狂放電！ 自爆遭粉「抓到腫起來」 驚見男粉嗨到只剩內褲

【緯來新聞網】南韓18禁猛男秀《WILD WILD》兩大人氣演員李潤濟、金鎮友今（9日）來台出席記者會，為7月台北FAN LIVE催票，李潤濟笑說先前來台演出音樂秀，遇到台粉太激動，互動環節時直接抓上他的胸肌，讓他胸肌直接腫起來，他笑說：「比起嚇到，其實不要影響表演就好。」金鎮友則說去歐洲時曾遇到男粉絲，在演出尾聲時嗨到上衣全脫，脫到只剩內褲，讓他印象超深刻。

猛男秀《WILD WILD》演員李潤濟（左）、金鎮友來台為7月FAN LIVE催票。（圖／攝影組）

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李潤濟、金鎮友在18禁音樂秀《WILD WILD》擁有2年6個月、4年的經驗，今兩人重現表演必殺技，金鎮友拍起翹臀比愛心，展現俏皮可愛；李潤濟也不甘示弱，頂胯展現狂野模樣。兩人透露平時為了保持身材，都會注重飲食控制，但他們對於台灣美食如數家珍，李潤濟笑說如果可以不考慮卡路里，「想吃芒果配啤酒，也想吃芒果冰。」金鎮友也點名想吃牛肉麵、小籠包、芒果、地瓜球，還笑說：「去海外就會想吃什麼就都吃，會吃到連腹肌都看不見的程度。」

李潤濟（左）、金鎮友在記者會上秀出好身材。（圖／攝影組）

被問到遇到激動粉絲時，該如何應對，兩人也應現場要求示範，由金鎮友示範瘋狂粉絲，故意鬧起隊友，當場用力抓上李潤濟胸肌，李潤濟則用中文大喊：「冷靜一點！」場面相當爆笑。李潤濟笑說平時演出，如果在互動環節遇到太過興奮的粉絲，他都會在粉絲耳邊喊：「Relax」，讓粉絲放輕鬆不要太緊張。他笑說：「但今天我是第一次對男生演出，有點不知道該怎麼辦。」兩人也說，通常在現場遇到舉姓名牌的粉絲，會特別關注，選他們上台互動，但他們也叮嚀：「不過如果是燈牌的話，希望能配合台上關燈環節，放下燈牌比較好。」

李潤濟重現演出現場，金鎮友則是化身興奮粉絲。（圖／攝影組）

《WILD WILD》除了女性場，也有男性觀眾能陪同演出的場次，金鎮友透露先前在歐洲演出，開場前看到二樓男性觀眾，上衣都很完整，沒想到到了演出尾聲謝幕，他往二樓看去，發現男粉超嗨，嗨到脫掉上衣，全身只剩內褲，讓他至今難忘。



《WILD WILD》這次找來姜天一、金鎮友、朴道鏡、李潤濟、梁耀漢、崔JAY於7月10日，7月11日，連續兩天在Legacy Taipei舉辦FAN LIVE，金鎮友預告將挑戰唱跳舞台，「我們也準備很多和粉絲近距離互動的環節，希望大家可以感受到不同於音樂劇的魅力。」

金鎮友化身興奮粉絲抓上李潤濟胸肌，場面爆笑。（圖／攝影組）

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