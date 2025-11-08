猛男聯手萌娃出擊！新北消防月曆11/8開放預購
萌力滿點！消防猛男與小小消防員攜手守護城市，新北市政府消防局今（8）日上午9時30分於板橋區重慶路行人徒步區舉辦「2026新北消防形象月曆」發表會。新北消防月曆迄今推出已邁入第18屆，長期深受民眾喜愛與肯定，激發更亮麗的消防形象月曆。
本屆月曆以「全民守護‧消防萌力」為主題，邀請小朋友化身小小消防員入鏡，展現溫馨又堅毅的守護意象，從童年的「消防憧憬」到消防精神的「薪火相傳」，象徵使命於世代間的交棒與延續。本次拍攝手法採用消防月曆經典「炸水場景」，讓整體畫面更具張力與層次感。
本屆消防月曆由全家便利商店獨家販售，自114年11月8日10時起開放預購至115年1月31日24時止，售價為新臺幣119元，取自消防報案專線「119」之諧音。民眾可透過「全家」App中的「隨買預約取」功能購買，銷售所得扣除必要成本後，將全數捐贈「新北市好日子愛心大平台」，用於本市公益用途。
記者會由《火神的眼淚》音樂劇團隊親臨現場響應，以歌聲致敬消防精神。該劇由故事工廠與瘋戲樂工作室聯手製作，描繪消防員在火場與人生間的抉擇與信念。演員方宥心、王為、周家寬等14人現場獻唱〈我不是英雄〉與〈當我們同在一起〉兩首人氣曲目，充分展現消防員的無私與團結精神。
《火神的眼淚》音樂劇自2025年4月首演以來好評不斷，全台巡演17場，劇組長期與新北市政府消防局合作，從專業知識指導到救護訓練支援，共同呈現最真實動人的消防故事。該劇將於2026年1月16日至18日於臺北表演藝術中心大劇院加演，邀請觀眾一同感受消防職人的熱血與信念，購票可至TixFun售票網，輸入優惠碼「2026NTFD」即可享9折優惠。
延伸閱讀
健保總額連2年高推估 賴清德：有醫療品質等3大目標
花蓮洪災沖走郵筒！民眾撿回「網售6000元」 中華郵政急回收
黃仁勳快閃台南！驚喜現身「劉家莊牛肉爐」
其他人也在看
新北消防月曆開賣做公益 猛男搭檔萌娃出擊
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市消防形象月曆今天起在超商開賣，消防局表示，今年由猛男與小小消防員攜手宣導，展現溫馨與堅毅的守護意象，並邀請民眾以行動支持公益，讓消防熱情與愛心持續延續。中央社 ・ 11 小時前
新北消防形象月曆出爐！ 白髮猛男退休前達成與長官當年約定
新北消防形象月曆出爐！ 白髮猛男退休前達成與長官當年約定EBC東森新聞 ・ 12 小時前
炸水、秀肌力引尖叫聲！新北消防猛男月曆開賣，首拍第1本20萬元
新北市消防局今（8）日於板橋舉辦「新北消防形象月曆」發表會，今年以「全民守護‧消防萌力」為主題，邀請14名消防猛男、4名清秀美女合體小小消防員拍月曆，延續往年經典「炸水場景」拍攝手法，象徵消防使命的世代傳承，月曆由全家便利商店獨家販售，即日起賣到2026年1月31日止，售價119元，銷售所得扣除成本自由時報 ・ 12 小時前
新北消防形象月曆 猛男聯手萌娃出擊
萌力滿點！消防猛男與小小消防員攜手守護城市，新北市政府消防局昨（八）日於板橋區重慶路行人徒步區舉辦「二○二六新北消防形象月曆」發表會。新北消防月曆迄今推出已邁入第十八屆，長期深受民眾喜愛與肯定，激發更亮麗的消防形象月曆。該屆月曆以「全民守護‧消防萌力」為主題，邀請小朋友化身小小消防員入鏡，展現溫馨又堅毅的守護意象，從童年的「消防憧憬」到消防精神的「薪火相傳」，象徵使命於世代間的交棒與延續。本次拍攝手法採用消防月曆經典「炸水場景」，讓整體畫面更具張力與層次感。消防月曆由全家便利商店獨家販售，自一一四年十一月八日十時起開放預購至一一五年一月三十一日二十四時止，售價為新臺幣一一九元，取自消防報案專線「一一九」之諧音。民眾可透過「全家」App中的「隨買預約取」功能購買，銷售所得扣 ...台灣新生報 ・ 5 小時前
高中與國外學校合作線上教學 累計488校次參與
（中央社記者陳至中台北8日電）教育部推動國內高中與國外學校合作線上教學，拓展學生的國際視野、語言能力及多元文化素養，從110學年度至今，已有488校次參與。中央社 ・ 13 小時前
接見友邦駐聯合國代表 管碧玲籲理念相近國家共同守護海洋民主價值
海洋委員會主任委員管碧玲7日在高雄接見馬紹爾群島、巴拉圭、斐濟三國駐聯合國常任代表訪問團，雙方就海洋治理、區域安全、氣候行動與國際法秩序等議題深入交流，強化對台灣海洋治理經驗的了解與未來合作的可能。管碧玲表示，雖被海洋分隔，但同為海洋國家，彼此以真誠的友誼與共同的價值緊密連結，並感謝三位大使長期在聯合國與多邊場合為台灣仗義發聲，展現理念相近國家的堅定支持。中時新聞網 ・ 13 小時前
新北中和警環聯合取締噪深夜音車 改裝排氣管最高罰3萬元
記者黃秋儒／新北報導 為遏止改裝噪音車擾寧，中和警分局7日晚間會同環保局，於烘爐地興…中華日報 ・ 13 小時前
「全民守護、消防萌力」！新北消防局2026年形象月曆開賣 小小消防員萌力破表
【警政時報 趙靜姸／新北報導】新北消防局於今（8）日假板橋區重慶路行人徒步區舉行「2026新北消防形象月曆」發表會。今年活動特別邀請故事工廠舞台劇《火神的眼淚》劇組帶來精彩開場演出，透過戲劇呈現消防人員的英勇與人性溫度，為整場發表會揭開序幕。警政時報 ・ 9 小時前
雲林肉品市場開市後第二天 首隻豬均價102元成交
全國豬隻昨天恢復開賣，雲林肉品市場開市首日拍賣成交價每公斤98.92，今（8）逢假日，原冷凍廠商不會進場，但考量庫存陸續進場。早上首頭豬以每公斤102元拍出。市場總經理黃加安表示，價格波動在預估的3%，屬於合理範圍。全國豬隻恢復拍賣屠宰進入第二天，雲林肉品市場原本週六因冷凍廠商不進場承購，拍賣頭數約自由時報 ・ 13 小時前
影／田中央寫生繪畫比賽頒獎 500位參賽者以畫筆描繪田中多元風貌
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】2025田中央寫生繪畫比賽頒獎典禮於今（8）日在彰化縣田中鎮陳羅蜜蜂生態紀互傳媒 ・ 12 小時前
賴瑞隆、邱議瑩喊第一名 柯志恩：別忘了許智傑、林岱樺
國民黨立委柯志恩今（8）日出席高雄彌陀漁港「大港開吃」活動，針對外界點名民進黨立委賴瑞隆與邱議瑩將成為主要對手，她笑著回應表示，許智傑就在旁邊，認為這樣很不公平，強調許智傑也是好友不能被忽略。柯志恩並點名林岱樺在岡山的造勢也相當成功，質疑怎麼會只說是前面兩名，直言「那都是他們自己講的啦」。中天新聞網 ・ 11 小時前
卦山大縱走登山趣 千人齊聚花壇挑戰大嶺巷步道
「卦山大縱走 彰化兜兜圈」登山健行活動自9月1日起展開，至11月30日止，為期近三個月，精選八條彰化代表性登山步道。今（8）日彰化縣政府攜手花壇鄉公所等單位，在虎山巖寺廣場舉辦登山健行活動，縣長王惠美與嘉賓丁寧、瑜珈老師帶領上千名民眾暖身起步，一同挑戰花壇「大嶺巷步道」，現場氣氛熱烈。王惠美表示，八卦山脈擁有豐富的生態與文化資源，這次活動精選八條步道，沿途景觀優美，是推廣運動觀光的最佳選擇。今日活動適逢農曆九月十九日觀世音菩薩出家紀念日，虎山巖寺為縣定古蹟、八卦八景之一「虎巖聽竹」，登山健行之餘也能參拜祈福。完登民眾可獲限量紀念物資包，還有60吋電視摸彩與農特產品展售，讓登山更添樂趣。王惠美指出，只要完成一條步道的數位集章即可兌換完登禮，走完四條步道就能獲一次抽獎機會，最大獎為「台中–韓國四日遊」。她並邀請大家趁著秋高氣爽的季節來彰化運動旅遊，11月9日有「台灣米倉田中馬拉松」、11月16日「鹿港馬拉松」，年底前更有「彰化GO購」消費抽百萬油電車等活動，登山、旅遊、購物一次滿足。城市暨觀光發展處表示，活動涵蓋八卦山天空步道、桃源里森林步道、員林藤山步道、花壇大嶺巷步道、芬園挑水古道、社台灣好新聞 ・ 12 小時前
李四川曝最快下周五與新壽解約 輝達研議台北設子公司
輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，地上權持有者新光人壽同意解約，台北市副市長李四川今（11/8）表示，市府和新壽的會計師已審查完，下周一報議會，希望周三大會通過，如果沒問題，新壽臨時董事會同意，雙方下周五前就可解約；李四川先前也透露，輝達正研議在台北設子公司。太報 ・ 12 小時前
《舊金山美容院》早餐店小開章廣辰「降格」店長 連晨翔化身梟雄
連晨翔在《舊金山美容院》最新一集中，為了呈現江之浩擁有闖蕩江湖的豐富經歷，不僅穿上無袖背心，從下午一路拍攝武打戲到晚上，飛踢、扭打、自高處跳下等動作場景樣樣來，渾身是汗！連晨翔更透露自己年輕時曾跳過八家將。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
石崇良再端新政！防兒科萎縮 擴大適用0至6歲有專責醫師照顧
健保財務吃緊，衛福部提出補充保費改革，引發民怨，部長石崇良挨批溝通不足、政策走太快，導致政策三天之內被行政院出面喊停。不...聯合新聞網 ・ 12 小時前
博施濟眾龍山寺 救援裝備贈新北
記者蔡琇惠／台北報導 臺北市艋舺龍山寺秉持著觀世音菩薩「保境佑民、澤被黎庶」的精神，…中華日報 ・ 9 小時前
手路菜任吃！ 總鋪師分租找室友 月給6千券包吃
高雄一位總鋪師二代為減輕開攤壓力，開出超狂條件吸引房客承租閒置樓層，只要每月支付14000至16000元租金，即可獲得價值6000元的餐券，「包吃包住」！業者強調，餐券可自由使用，吃膩了還能轉賣。房仲指出，以該區段行情，19坪大空間月租金應接近3萬元，業者此舉不僅有利招租，更為即將開幕的小攤搶得曝光度！TVBS新聞網 ・ 12 小時前
完美還原北捷踹嬤場面！台大高材生Fumi阿姨「穿三宅一生」再出腳 網：太敢玩了吧
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導因為在北捷優先席事件中「踹嬤」而爆紅的台大高材生「Fumi阿姨」，事隔一個月後受到台灣亞馬遜（Amazon）的邀請，為跨境物...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 14 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前