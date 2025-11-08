猛男、美女攜手小小消防員 新北消防形象月曆萌力又亮麗
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市消防局今（8）日於板橋區重慶路行人徒步區舉辦「2026 新北消防形象月曆」發表會。每份售價新臺幣 119 元，取自消防報案專線「119」之諧音。即日起可透過「全家」App 中的「隨買預約取」功能購買，銷售所得扣除必要成本後，將全數捐贈「新北市好日子愛心大平台」，用於公益用途。
消防局長陳崇岳表示，新北消防月曆迄今推出已邁入第 18 屆，長期深受民眾喜愛與肯定，激發更亮麗的消防形象月曆。今年月曆以「全民守護‧消防萌力」為主題，邀請小朋友化身小小消防員入鏡，展現溫馨又堅毅的守護意象，從童年的「消防憧憬」到消防精神的「薪火相傳」，象徵使命於世代間的交棒與延續。拍攝手法採用消防月曆經典「炸水場景」，讓整體畫面更具張力與層次感。
今天記者會由《火神的眼淚》音樂劇團隊親臨現場響應，以歌聲致敬消防精神。該劇由故事工廠與瘋戲樂工作室聯手製作，描繪消防員在火場與人生間的抉擇與信念。演員方宥心、王為、周家寬等14人現場獻唱〈我不是英雄〉與〈當我們同在一起〉兩首人氣曲目，充分展現消防員的無私與團結精神。
《火神的眼淚》音樂劇自今年4月首演以來好評不斷，全台巡演17場，劇組長期與新北市政府消防局合作，從專業知識指導到救護訓練支援，共同呈現最真實動人的消防故事。該劇將於明年1月16日至18日於臺北表演藝術中心大劇院加演，購票可至 TixFun 售票網，輸入優惠碼「2026NTFD」即可享 9 折優惠。
