猛砍土風舞女師8刀！割頸男作案前發文嗆「人多好殺」：下輩子再當好人

台中一名張姓男子猛砍李姓土風舞老師後，走上國道遭車撞擊。圖／讀者提供

台中一名張姓男子29日白天持刀猛砍李姓土風舞女老師，導致李女身受重傷，目前還在插管治療。張男作案後逃到國道一號大雅交流道附近，遭車撞擊雙腿骨折，也送往醫院治療。事實上，張男作案前曾在IG上發布4千字長文，控訴司法不公，還揚言說「歡迎來殺人，人很多很好殺」，更對親友喊話「下輩子再當好人」。

回顧案發經過，台中大雅警分局表示，35歲張姓男子與63歲李姓女子，在大雅區龍善二街的公園發生爭執，張男隨即持刀攻擊李女，導致李女身中8刀，頸部傷勢嚴重；張男作案後逃逸到國道一號大雅交流道附近，遭到國道車輛撞擊，雙腿骨折重傷、意識不清。李女則是跑到附近的工廠，按住傷口跟路人借手機打電話求救，最終雙雙送醫治療。

事實上，張姓男子在2023年時因為種植火麻遭到警方逮捕，遭台中地院判5年6個月徒刑，近日就會發監執行。另外，張男作案前曾於IG上發布4千字貼文，控訴司法不公，並指出立委、議員、里長、環保局、1999專線都怠惰，事發公園出現逆向違停，以及打球、跳舞噪音，疑似都讓張男無法忍受。

張男還在貼文中寫下，「歡迎來殺人，人很多很好殺」，並告訴親友說，「讓大家失望我很抱歉，你們可以罵我、噴我都沒有關係，應該是不會有人為我難過，我是解脫，所以不要有任何感傷或是被影響，若有下輩子，若我可以當好人，再跟大家當家人朋友，先上路了，掰」。

