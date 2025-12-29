「猛禽主題生活展」大雪山國家森林遊樂區遊客中心展出

「原來我們那麼近-猛禽生活主題展」，大雪山國家森林遊樂區遊客中心展出。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

林業及自然保育署台中分署與生物多樣性研究所、台灣野鳥協會合作舉辦「原來我們那麼近-猛禽生活主題展」，即日起於大雪山國家森林遊樂區遊客中心展出，透過展現猛禽的「猛其林」、「猛時尚」、「猛好宅」、「猛航線」、「猛生活」等五大生活面向，造訪遊客走進猛禽世界，體驗隨著猛禽翱翔天際的自由。

台中分署指出，民眾在大雪山林道沿線，有機會親眼看到大冠鷲、赤腹鷹、東方蜂鷹、鳳頭蒼鷹、松雀鷹，以及臺灣貓頭鷹類中體型最大的黃魚鴞、最小的鵂鶹、珍貴稀有保育類熊鷹等25種猛禽。

「原來我們那麼近-猛禽生活主題展」，九月在東勢林業文化園區修理工廠展出，獲得熱烈好評，台中分署規劃將「猛禽主題生活展」移展至大雪山，引領大家走出戶外，見證牠們翱翔劃過藍天的美麗身影。

展覽透過牆面展版介紹猛禽的食性、遷徙、棲息的巢位等食、衣、住、行的生活大小事，中央桌面則以白茅與保護圍網呈現草鴞巢位與生態與保育行動，以散布於桌面的木製房屋模型，來呈現有不少猛禽在自然與城市之間穿梭遊走，黑翅鳶、黑鳶及草鴞，道出猛禽所面臨棲地流失、食物來源不足等困境及保育課題。

另外介紹如何透過猛禽棲架、減少用藥、友善契作黑翅鳶米以及草鴞生態服務給付，保育這些自然界重要的高階消費者與協助我們控制生態平衡的好鄰居。