「猛禽主題生活展」移展大雪山 林業保育署臺中分署邀您走進猛禽世界

「原來我們那麼近-猛禽生活主題展」自即日起於大雪山國家森林遊樂區遊客中心3樓展出。（圖：臺中分署提供）

林業及自然保育署臺中分署與生物多樣性研究所、台灣野鳥協會合作，舉辦「原來我們那麼近-猛禽生活主題展」，即日起在大雪山國家森林遊樂區遊客中心展出，呈現猛禽的「猛其林」、「猛時尚」、「猛好宅」、「猛航線」、「猛生活」等5大生活面向，讓造訪遊客在旅途中稍作歇息時，可以一起走進猛禽世界，體驗隨著猛禽翱翔天際的自由。

臺中分署指出，民眾在大雪山林道沿線，就有機會親眼看到大冠鷲、赤腹鷹、東方蜂鷹、鳳頭蒼鷹、松雀鷹，以及臺灣貓頭鷹中體型最大的黃魚鴞、最小的鵂鶹、珍貴稀有保育類熊鷹等25種猛禽。這次「原來我們那麼近-猛禽生活主題展」，今年9月在東勢林業文化園區修理工廠展出後，獲得熱烈好評，臺中分署將「猛禽主題生活展」移展至大雪山，希望可以引領大家走出戶外，親眼見證牠們翱翔、劃過藍天的美麗身影。

這次展覽，除了透過牆面展版介紹猛禽的食性、遷徙、棲息的巢位等食、衣、住、行的生活大小事，在中央桌面則以白茅與保護圍網呈現草鴞巢位與生態與保育行動，並以散布於桌面的木製房屋模型，呈現有不少猛禽在自然與城市之間穿梭遊走，並由黑翅鳶、黑鳶及草鴞，道出猛禽所面臨棲地流失、食物來源不足等困境及保育課題，另外‵，也介紹如何透過猛禽棲架、減少用藥、友善契作黑翅鳶米以及草鴞生態服務給付，來保育這些自然界重要的高階消費者與協助控制生態平衡的好鄰居。

原本讓大家驚嘆不已的巨幅猛禽圖像掛軸，在大雪山國家森林遊樂區遊客中心的挑高空間及天井灑下的自然光襯托之下，讓展翅的猛禽更顯壯闊美麗，而在展場周圍座位上生動活潑的猛禽插圖，可說是到大雪山不能錯過的拍照打卡景點之一。

林業保育署臺中分署表示，「原來我們那麼近-猛禽生活主題展」自即日起於大雪山國家森林遊樂區遊客中心3樓展出，歡迎大眾到大雪山國家森林遊樂區，最新活動資訊請關注臺中分署以及大雪山國家森林遊樂區臉書。（張文祿報導）