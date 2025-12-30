猛禽界信義區在這！「天王」私生活曝光 巨無霸黃魚鴞到超萌鵂鶹一次看

記者張雅筑／台中報導

「So Near, So Wild原來我們那麼近-猛禽生活主題展」移師大雪山，在森林遊客中心打造充滿自然光的舒適展間。展場將神祕的空中王者轉化為生活化的視角，藉此邀請旅人在登山小憩之餘，能走進猛禽的「私生活」，感受這場結合美學與保育的知性對話。（圖／林業及自然保育署台中分署授權提供）

平時總是在高空盤旋、充滿神祕感的「天空王者；簡稱：天王」，現在竟與大家距離這麼近！為了讓大眾更瞭解這群「王者」的故事，林業及自然保育署台中分署、生物多樣性研究所及臺灣野鳥協會聯手打造了「原來我們那麼近—猛禽生活主題展」，目前已於大雪山國家森林遊樂區遊客中心 3 樓華麗亮相。這場結合了美學與保育的展覽，就是希望遊客在登山小憩之餘，也能一窺猛禽們不為人知的「私生活」。

千萬別以為保育或生態議題都是生冷枯燥的教科書內容，此次展覽打破硬梆梆的刻板印象，特別規畫了五大「猛」點，包括：「猛其林」帶大家開箱牠們的星級菜單、「猛時尚」解密那身帥氣羽衣的奧秘、關於成家立業的「猛好宅」、遷徙尋夢的「猛航線」，以及忙碌精彩的「猛生活」。

展區巧妙運用模型與圍網，呈現猛禽面臨棲地縮減與食物不足的現實挑戰。藉由黑翅鳶與草鴞的故事，展現出農田友善耕作對生態平衡的重要性，讓民眾了解透過減少用藥與棲架設置，就能在日常生活中伸出援手，守護這些守望自然的高階消費者。（圖／林業及自然保育署台中分署授權提供）

此外，林業及自然保育署台中分署更驚喜透露，大雪山林道簡直是猛禽的「信義區」，沿線有機會巧遇高達 25種猛禽，從台灣貓頭鷹界的「巨無霸」黃魚鴞、到超萌的小可愛鵂鶹，甚至是珍貴稀有的熊鷹，都有可能在不經意間劃過藍天。這次的展覽正是希望能引領大家走出戶外，親眼見證這些自然界的壯麗身影。

展覽中特別引人深思的是，這些站在生態鏈頂端的強者，面對環境變遷時也有其脆弱的一面！展區中央用白茅與圍網模擬了草鴞的家，並透過黑翅鳶與黑鳶的故事，訴說著牠們在自然與城市邊緣求生的掙扎。這能讓大家意識到，農田裡的友善耕作、減少用藥的選擇，其實都是在為這些「空中好朋友」留一條活路，讓生態平衡得以在靜謐中延續。

這裡是大自然神祕獵人的家！展場利用白茅與保護圍網，逼真重現草鴞的築巢習性與生態現況。除了科普知識，更深入介紹「生態服務給付」等保育對策，讓大眾看見當友善耕作走入農田後，人們如何透過制度與行動，為草鴞編織出一張堅固的生存安全網。（圖／林業及自然保育署台中分署授權提供）

不只是看展，還能跟猛禽大明星一起「排排坐」！展區巧妙地將生動插圖與座位空間結合，讓原本嚴肅的保育展變得親切感滿分。民眾在小憩片刻之餘，隨手就能拍出與猛禽同框的可愛照片，是來到大雪山遊客中心絕對不能錯過的療癒打卡角落。（圖／林業及自然保育署台中分署授權提供）

喜歡拍照打卡留念的民眾，該展覽也有不容錯過的打卡聖地，那就是堪稱「視覺饗宴」的巨幅猛禽掛軸。在遊客中心挑高空間與天井灑下的自然光襯托下，掛軸上展翅的猛禽顯得格外壯闊美麗，彷彿下一秒就要衝破室內、翱翔天際。此外，展場周圍還佈置了許多生動活潑的猛禽插圖座位區，讓人在休憩時也能隨手拍出與天空王者的超萌合照。

這就是大自然的霸氣！藉由遊客中心的挑高設計，巨幅猛禽掛軸與灑落的自然陽光完美交織，營造出穿透感十足的空間美學。栩栩如生的展翅姿態不僅震撼人心，更在光影襯托下展現出非凡氣勢，是展覽中最令人屏息的視覺饗宴。（圖／林業及自然保育署台中分署授權提供）

這場「原來我們那麼近」展覽像是一場溫柔的對話，彷彿在誠摯邀請每一位來到大雪山的旅人，在攀登巔峰之餘，也給自己一個歇息的空檔，抬頭看看這些與我們共享土地的生命。透過理解與尊重，相信民眾會發現，守護這份自然之美，其實就在大家的一念之間。

