猛禽胸口帶血現蹤台東關山 竟是二級保育鳳頭蒼鷹

關山站接獲民眾通報野生動物救傷，派員前往協助後確認為鳳頭蒼鷹。（林保署台東分署提供／蔡旻妤台東傳真）

1隻胸口帶血的受傷猛禽日前在台東關山地區被民眾發現，經通報後由林業保育署台東分署關山工作站即時救援，確認為二級保育類野生動物鳳頭蒼鷹，隨即送往野生動物醫院治療。林業保育署也藉此提醒，民眾若發現野生動物受傷，應第一時間通報並避免自行接觸。

林業保育署台東分署表示，關山工作站15日上午8時接獲民眾通報，指現場有1隻猛禽受傷待援，工作站隨即派遣2名森林護管員前往處理。經初步辨識，確認為二級保育類野生動物鳳頭蒼鷹，胸口羽毛帶有血跡，護管員現場提供遮蔽並妥善保定後，立即將鳳頭蒼鷹送往池上野灣野生動物醫院進行後續檢傷與照護。

台東分署指出，近年來民眾在道路、農地或居住環境周邊發現野生動物受傷或受困的案例時有所聞，若未經專業處理，恐對民眾與野生動物造成風險，因此呼籲務必透過正確管道通報。

若遇到野生動物救傷情形，可在安全距離下進行簡易遮蔽，降低動物緊迫感，並保持環境安靜，等待專業人員到場處理。（林保署台東分署提供／蔡旻妤台東傳真）

台東分署提醒，發現野生動物受傷時，切勿自行抓取或處理，以免動物因驚嚇或疼痛出現抓咬行為，造成二次傷害。通報後，可在安全距離下將動物隔離於安全空間，例如關門阻隔，或以紙箱或布類進行簡易遮蔽，降低動物緊迫感，同時保持環境安靜，等待專業救援人員到場。

台東分署呼籲，若發現野生動物待援，可立即撥打1999縣民專線，或林業保育署24小時免付費專線0800-000-930，也可就近通報各地工作站，通報時應清楚說明發現地點、動物種類與數量、受傷或受困狀況及周邊環境，以利迅速派遣救援資源，共同守護生態與人身安全。

