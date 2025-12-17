猛簽221項行政命令！經濟是「死穴」川普支持率跌至39％

美國總統川普。（圖／美聯社）





美國總統川普重返白宮後，展現「王者歸來」的魄力，從1/20就職起至今，不到一年就簽署221項行政命令，超過前總統拜登4年任期的162項，也接近歐巴馬與小布希8年任期簽署的行政命令。但他的「死穴」就在經濟，最新民調顯示，川普的支持率已經下滑到39%，接近他本屆任期以來的低點，比人氣高峰時差了近10％。

記者vs.美國總統川普：「（我想知道，您會怎麼給經濟評分），A+，(A+嗎)，對，A+++++。」

美國總統川普對經濟政績很滿意，但民調會說話。《CNN》主播：「美國現在是走在正確或錯誤的道路上？今天上午最新數據顯示，美國人對國家發展方向的真實感受，有了新的認知。」

路透社最新民調，川普支持度從剛上任的最高點47%下滑至39%，接近上個月低點38%，主要是川普對進口商品加徵關稅帶來衝擊，MAGA鐵票共和黨選民開始不滿。

川普2.0簽署行政命令，幾乎成為例行公事，他從1/20上任至今，不到一年就簽了221個行政命令，遠超拜登4年的162項，接近歐巴馬、小布希8年任期的總數。

行政命令可不經國會允許就可執行，涵蓋毒品、AI，教育、健康與貿易等議題，國內事務占了6成，外交政策不到10%。但政府高速運轉下，白宮內部也浮現不同聲音。

《CNN》記者克里斯汀：「當你去和那些了解，他們不斷提到一個想法，她（蘇西）是在傳遞某種訊息，她是否可能準備離職？是否試圖釋放某種報復訊號。」

白宮幕僚長蘇西接受浮華世界訪問，直言川普具「酒癮性人格」，形容副總統范斯是陰謀論者，更批評司法部長邦迪沒處理好艾普斯坦性醜聞案。

白宮發言人李威特：「這很遺憾地這又是一次不實的報導例子。」

儘管白宮第一時間強調內容遭斷章取義，川普與范斯也跳出來護航，但這篇對川普政府的勁爆評論，也讓外界質疑白宮內部早已出現分歧。

