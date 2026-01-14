「猛鬼大樓」西寧國宅傳逾20隻貓受困！動保處出動捕貓籠

台北市動物保護處於去年12月17日接獲民眾通報，指出萬華區西寧國宅16樓的封閉室內有貓隻受困。經過與都發局和消防隊的協調，動保處成功破門救出一隻貓。然而，近期又接獲報告，懷疑有超過20隻貓隻被困於該處。

西寧國宅驚傳有多貓隻受困。（圖／ 北市動保處提供 ）

動物救援隊代理隊長陳瑞濱表示，日前到現場檢查時僅發現3隻貓，其中一隻幼貓已送醫治療，其他兩隻成貓則逃走。為了進一步救援，動保處於今日（14日）早上8時調集了8個捕貓籠，並準備了充足的罐頭和飼料，設置於5樓和16樓等可能有街貓出沒的地點，並將逐層進行搜索。

廣告 廣告

動物救援隊代理隊長陳瑞濱表示，日前到現場檢查時僅發現3隻貓，其中一隻幼貓已送醫治療，其他兩隻成貓則逃走。（圖／ 北市動保處提供 ）

位於台北市萬華區西寧南路的「西寧國宅」，緊鄰熱鬧的西門町商圈，周邊生活機能齊全、交通便利。然而，自1981年建成以來，這裡卻頻頻發生兇案與輕生事件，至今已累計至少30起命案，讓這棟國宅在網路上被稱為「猛鬼大樓」。

西寧國宅因待改建而全面封閉，所有出入口已封鎖，禁止任何人進出。儘管如此，動物仍可能透過縫隙進入。動保處強調，將持續進行動物救援，並與都發局及當地愛心人士合作，確保貓隻的安全。

捕貓籠 。（圖／ 北市動保處提供 ）

目前，動保處已確認在今日的搜索中沒有發現貓隻受困，並呼籲民眾不必擔心。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

延伸閱讀

尷尬「復活」！男浮屍斑被認定死亡 肛溫計一插竟驚醒

高雄惡男當2稚子面砍死父母 二審仍判死冷回一字

影/松山車站出事了！手扶梯竄白煙「緊急停機」