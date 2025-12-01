「猛鬼大樓」西寧市場明年拆除 議員質疑市場處承諾跳票
被稱為「猛鬼大樓」的西寧市場，確定將在明年拆除並改建為福星社宅，不過市場攤商不滿新大樓規畫傳出反彈。市議員劉耀仁今在市政總質詢指出，原本在地下1樓營業的攤商抱怨不僅無法全數搬到1樓，連使用空間也被縮減，批市場處承諾跳票。台北市長蔣萬安承諾，會在年底前先讓市場兩個自治會合併再來協調攤位問題。市場處表示，會先和攤商溝通，原則不會影響改建進度。
劉耀仁表示，攤商最擔心的是大量公設「侵蝕」攤位空間。若攤位被壓縮，未來恐無法容納基本設備，市場也將失去競爭力，並要求市府正視卸貨空間、冷凍藏儲等基本機能。
市場處回應，目前新市場的樓層配置仍未定案，未來會再與自治會及攤商研商後才最終確認攤位規畫，現行西寧大樓1樓有152攤、地下1樓203攤，地下攤位約7.5平方公尺；改建後新市場1樓規劃190 攤、地下 1 樓125攤，每攤約9平方公尺，未來每攤面積都會比現況大，攤位並非被縮減。
由於西寧市場1樓、地下1樓營業種類不同，長期由兩個自治會分別管理。市場處說，兩會已開始研商遷回市場後的整合，若攤商願意提前整併，市府也會協助推動，但整合牽涉權益分配，仍須經多數攤商同意，將先調查攤商意見。
都發局則補充，福星社宅二區今年正在進行初步規劃與使用需求整合，建築量體初步設計為地上27層、地下5層，約可提供1000戶社會住宅。新西寧市場預計設於1樓及地下1樓，總面積9448平方公尺；2樓規畫為住宿型長照機構、社福工作站及環保局勤務辦公室；3樓則為身心障礙全日型住宿機構；4樓以上則為社宅住宅層。
都發局表示，原西寧國宅住戶共計339戶已完成安置，其中福星社宅安置217戶、青年社宅二期119戶、基河三期3戶。待明年各單位搬遷完成後，將配合市場處的中繼市場計畫，正式啟動拆除程序，預計明年10月動工拆除、民國121年完工。
