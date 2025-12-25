猛！民進黨議員林秉宥開箱電信詐騙園區 揭露：中國掠奪世界的終極方案

記者李鴻典／台北報導

你對電信詐騙也深惡痛絕嗎？台灣軍警戰術研究發展協會（TTRDA）理事長、民進黨新北市議員林秉宥，近日飛到緬甸開箱電詐園區，他表示，如果你痛恨詐騙，就該知道始作俑者是誰，這也是他這趟冒險想要確認的事實：詐騙產業就是中國掠奪世界的終極方案。

林秉宥近日飛到緬甸開箱電詐園區。（圖／翻攝自林秉宥臉書）

林秉宥近日開箱電詐園區，他告訴《三立新聞網》這一趟他是前往緬甸，今天將搭機飛回台灣。

林秉宥強調，如果你痛恨詐騙，就該知道始作俑者是誰。（圖／翻攝自林秉宥臉書）

林秉宥過程中也發文笑稱，「為了籌措初選登記費，跑到電詐園區撿DDR4的我是否搞錯了什麼？」

林秉宥發文笑稱，「為了籌措初選登記費，跑到電詐園區撿DDR4的我是否搞錯了什麼？」（圖／翻攝自林秉宥臉書）

林秉宥今（25）天強調，台灣深受詐騙之苦，但對詐騙產業理解甚少，而數十萬人在電詐園區的牢籠之中為了存活下來，能做出的事情是在台灣和平盛世存活的人們難以想像的。

林秉宥說在電詐園區的牢籠之中為了存活下來，能做出的事情是在台灣和平盛世存活的人們難以想像的。（圖／翻攝自林秉宥臉書）

林秉宥揭露，他們在遠離發達文明的地區，面對嚴苛要求與生命威脅，閱讀各種教案，製作大量筆記，《貨幣戰爭》、《心理學》，各種企管叢書散落一地。一碗50元台幣的白飯，一盤300元的炒飯，又或者是必須預訂的紅燒熊掌，都在餐廳的菜單上。唯一不同的是，整個園區沒有任何現實世界的貨幣，只有一張面額100的代用券。

整個電詐園區沒有任何現實世界的貨幣，只有一張面額100的代用券；照片中散落在地上的就是代用券。（圖／翻攝自林秉宥臉書）

「給開司一瓶啤酒！」，林秉宥也提到，日本知名漫畫《賭博默示錄》中怵目驚心的情節只是這裡的日常。Line對話彼端那個對你噓寒問暖，高談賺錢之道的帥哥美女，全都是苟活在地獄裡，冀望能挖空你帳戶來存活，來翻身的奴隸。

在遠離發達文明的地區，面對嚴苛要求與生命威脅，閱讀各種教案，製作大量筆記。（圖／翻攝自林秉宥臉書）

林秉宥強調，如果你痛恨詐騙，就該知道始作俑者是誰，這也是他這趟冒險想要確認的事實：詐騙產業就是中國掠奪世界的終極方案。

林秉宥說，而為了對抗如此的邪惡，我們需要友軍，跟我們一樣追求民主與秩序的夥伴，在互信互利的基礎上，對電詐活動展開源頭打擊，這才是他心目中最高級別的打詐。

林秉宥跟殲滅該詐騙園區的克倫民族解放軍（KNLA）。（圖／翻攝自林秉宥臉書）

在林秉宥發文下方有網友詢問，「為什麼是中國？」林秉宥說，錢、技術、人力、政治力，都是中國的。

有人說，「電影演的都是真的」、「這個園區發生什麼事？怎麼人去樓空了？」林秉宥回覆「比電影還可怕」、「 被反抗軍剿滅」。

林秉宥強調，如果你痛恨詐騙，就該知道始作俑者是誰。（圖／翻攝自林秉宥臉書）

