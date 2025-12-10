猛！11月營收創46個月來新高 金居今出關首日強勢攻漲停

PCB銅鉑廠商金居（8358）今（10）日出關首日，盤中股價即攻上漲停。 圖：Yahoo!股市

[Newtalk新聞] 電解銅箔廠商金居（8358）今（10）日解除分盤限制，恢復正常交易，早股價即強勢衝高，盤中一度漲逾 8% 至 275 元；至上午 11 時 27 分，股價拉上漲停價 279 元，並有12,879 張排隊買盤。單月漲幅逾 20%，若以七月起算，下半年波段漲幅高達 378%。

受惠於 AI 伺服器、高速網通裝置需求持續升溫，推升 PCB 族群同步走揚，法人資金積極進場。金居昨日恢復一般交易後，市場資金迴流，搭配近期高階銅箔出貨強勁，11 月營收營收 7.16 億元，月增 2.04%、年增 27.8%，此為自 2022 年二月以來相隔 46 個月新高；今年前 11 月營收 71.29 億元，年增 15.03%，已超越去（2024）年的全年營收。

金居先前已公布自結 10 月稅後純益 1.09 億元，年增 1.37 倍，每股純益（EPS）0.43元，累計今年前 10 月每股已賺 3.14 元。

在基本面表現亮眼下，金居吸引多方買盤積極卡位。但先前因股價波動劇烈遭處置，改採每 20 分鐘撮合一次，時間從 11 月 26 日至昨（9 日）；即便如此，不少投資者仍不畏處置、進場買進，在此波處置期間金居股價仍上漲一成，今日為出關首日，早盤在價買盤下，股價一度來到 275 元，漲逾 8%，再戰歷史新高 278.5 元。

其主力產品 HVLP 高階銅箔廣泛應用於 AI 伺服器、網通裝置等電子零件。隨著技術升級與市場需求推動，營收連續創高，法人預估，未來三年營收及獲利成長動能強勁。

