猜年底阿妹續攤台東跨年迎2027 歌迷已出手搶訂飯店

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張惠妹（aMEI）是每年跨年演唱會的指標性人物。（圖／翻攝TOP音樂風雲榜微博）

天后張惠妹（aMEI）去年底在台東舉辦《東！帶我走》跨年演唱會，不但壓軸演唱一個小時，和A-Lin的互動更是獲得熱烈迴響，雖然距離年底跨年還有半年多，已有不少歌迷搶訂台東當地飯店，等待阿妹再在台東跨年開唱。

據了解，阿妹尚未決定是否要再在台東開唱，畢竟時間還久，是否要在當地跨年，言之過早，但她的粉絲早已按捺不住，搶先在台東當地訂房。

天后張惠妹（aMEI）去年底在台東舉辦跨年演唱會，備受好評。（圖／聲動娛樂提供）

去年，張惠妹（aMEI）與A-Lin同台互動，引發熱烈迴響。當時台下歌迷點唱〈娜魯灣情歌〉，A-Lin隨興將原民曲調改編成洗腦的「那魯one、那魯two、那魯three，那魯7-11」，讓親自擔任總導演的阿妹當場笑翻。

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由於他們之間的互動自然不造作，總共吸引超過40萬人次共同觀看，現場還湧入十萬人，擠爆台東現場，讓阿妹擔任總導演的《東！帶我走》盛會，成了去年眾多跨年演唱會中，最亮眼的一場演出。而日前A-Lin受訪時，開玩笑說當時大家都沒有喝酒，但話說出口，沒人相信，她隨後補了一句：「只有我偷喝。」

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