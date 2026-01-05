「猜拳陪睡」侵犯幼女188次 郁方怒：只判5年半？

娛樂中心／饒婉馨報導

台中地院近日審理一起駭人的性侵案，一名單親媽媽的同居男友，長期對家中兩名未成年幼女施以不當行為，甚至荒謬地要求姊妹倆以「猜拳輸贏」的方式決定誰要陪睡，犯行竟然高達188次，最後僅判處5年6個月的有期徒刑。案件曝光後，長期關注兒保議題的藝人郁方也罕見動怒，直接公開發文炮轟此事件，引發網友熱烈討論。





「猜拳輸了要陪睡」侵犯2女童188次只判5年半！郁方怒斥：男男相護吧

男子對同居女友2幼女伸出狼爪，甚至透過猜拳來決定，她們是否要陪男子睡覺。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網）

根據判決書指出，這名男子從2018年開始跟女友還有她的兩個小女兒住在一起，明明平常負責照顧跟管教，卻沒保護好孩子。從2021年起，男子長期且頻繁地對姊妹實施摸胸猥褻，犯行持續近兩年，讓小小年紀的被害人每天都活在壓力跟害怕中。男子的手段極其卑劣，他竟然強迫小女孩用「猜拳」來比輸贏，把這當成決定誰要「陪睡」的規則。在長達兩年的傷害裡，姊妹倆在這種扭曲的規定下只能聽話，不但身體被侵犯，心裡也因為太過害怕而不敢對外求救，對她們的身心造成嚴重傷害。台中地院一審查出他的犯行次數竟然多達188次，最後判處這名男子5年6個月的有期徒刑，全案仍可上訴。

「猜拳輸了要陪睡」侵犯2女童188次只判5年半！郁方怒斥：男男相護吧

藝人郁方公開發文譴責此舉，判決出爐後，更直言「男男相護吧？」。（圖／翻攝自臉書粉專《好門媳婦的秘密生活郁小方》）

藝人郁方在臉書粉專公開發文，表示自己看了之後覺得不可置信，強烈譴責「太可惡了，只有判5年半？關了幾年之後出來，小孩都還不一定成年，兩個小女孩是不是一樣很危險？竟然只判媽媽的男友五年半？」，更直言「媽媽也應該一起入監，不適任當媽媽」，郁方希望社會局快點介入安置這兩個女孩。她最後表示，「我就不造口業了，祝福這個判決的直接和間接兇手，你們的媽媽，阿姨，姐姐妹妹，甚至是自己的女兒，都不會遭遇這樣的事情」。

貼文曝光後，引來許多網友怒斥「5年對性侵犯不痛不癢，還有免費的牢飯吃，可是對那兩個小女孩是一輩子的痛，傷疤一輩子都除不掉」、「可惡至極，媽媽怎麼可以選擇漠視，孩子一輩子的傷害與陰影，那個5年半算什麼？」、「真的讓人難過，憑什麼和解？誰和誰和解？孩子這麼小，判5年而已，可惡！」；還有網友力挺郁方，「謝謝你，為弱勢發聲，太欣賞你」、「您有號召力～很適合從政！為婦女團體、弱勢發聲！我挺您」。



