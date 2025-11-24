猜收養將被洗成「人口販賣」...沈伯洋指中國抹黑有人信是「內部扯後腿」：未來採徹底反擊！

近期不斷遭中國針對、「全球追捕」的民進黨立委沈伯洋連續飛往德國、荷蘭出席國際事務會議，並直言中國繼續通緝，自己也會繼續反擊。而沈伯洋昨（23日）發文點出，中國抹黑路數就是將一切正面的事物染成負面的，先前家中台商背景被洗成紅錢、國安的國際合作變CIA間諜、推民防變成獵殺中配。他猜測，中共下一步會將充滿愛的「收養」洗成人口販賣，而會有一堆人相信就是因為台灣內部有群人不分敵我地扯後腿，對此未來將採取全方位反擊，不再客氣、鄉愿。

沈伯洋22日與同黨立委范雲飛往荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議，會努力拓展外交，讓各界知道台灣處境。提到中國頻頻針對，他也說，中國那些劇本對其沒效果，並相信對台灣人也不會有效，希望大家留著力氣，中國壓迫將會是場長期抗戰。



沈伯洋昨發文指出，中國抹黑的路數就是那套公式，意圖所有正面的事情，全部洗成負面，因此不必要同情敵人。



沈伯洋提到，自己家庭背景是教科書上那種典型的台商故事，為當年「一卡皮箱走世界」，遠赴非洲、中南美洲打拚的台商；而在擔任立委前，他即致力於推廣民防、收養等議題，當中最重要的是與國際合作，共同研究中國滲透。



沈伯洋斥責，結果中國卻把篳路藍縷的「一卡皮箱」，洗成中國紅錢；為了台灣安全的「國際合作」，洗成拿錢的CIA間諜；保護家園的「推廣民防」，洗成獵殺中配；學術研究的「國安警告」，洗成精神狀況有問題。



沈伯洋猜測，中共即將把充滿愛的「收養」洗成人口販賣，並說如此荒謬的說法，會不會有人相信？答案不但為肯定，甚至會有一堆人信。至於原因，他指出，是因台灣內部有一群人不分敵我地扯後腿，「國民黨應和中國論述，民眾黨放大陰謀論。」



沈伯洋表示：「所以不要再跟我說什麼講話要小心、不要被做文章。對方想直接幹掉你，不用檢討自己的呼吸聲是不是太大。你不講話，照樣會被抹黑成功。」



沈伯洋認為，唯一的做法叫徹底反擊，「In every aspect」（全方位回擊），一再客氣、鄉愿，最後會毀掉這個國家。

(圖片來源：沈伯洋臉書)

