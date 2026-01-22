猜猜她是誰？48歲女星近照遭疑修修臉 網驚呼：根本宋慧喬

48歲台灣女星近日在社群分享影片。翻攝賣勾靠杯微博

侯佩岑近年將演藝重心轉往中國市場，去年參加陸綜《乘風2025》（浪姐6），事業聲勢與人氣同步攀升。新年之際，她近日在社群分享影片更新近況，向粉絲透露未來將「多多出來工作」；影片曝光後迅速掀起網友熱議，除了關心她的工作計畫，外貌變化也成為討論焦點。

侯佩岑在影片中，對著鏡頭展露招牌甜美笑容，神情時而嬌羞、時而自信，拍攝過程中似乎遇到有趣狀況，忍不住笑到合不攏嘴。她也特別註明，該影片是由化妝老師協助拍攝，讓不少粉絲更加期待她後續是否將有全新作品曝光。

近況曝光掀網友熱議

然而，影片曝光後掀起熱議，部份網友認為她的臉部輪廓與過往相比似乎有所不同，留言猜測是否進行醫美調整，「感覺臉部緊緻不少」、「可能填了鼻基底或法令紋」、「變化有點大，差點認不出來」，甚至有微博網友狠酸「估計連周杰倫也認不出來」。

此外，還有網友指出侯佩岑在影片中「撞臉」其他女星，有人認為像溫嵐、伊能靜，甚至神似宋慧喬，第一眼未必能立刻辨識。不過，有更多粉絲認為她依舊漂亮，只是妝容風格與整體氣質與以往略有不同，才會讓辨識度出現變化。

