猜猜我是誰？ 台南神秘跑男巨型看板暴紅

台南街頭最近出現一幅引人注目的大型看板，模樣酷似日本大阪著名地標「固力果跑跑人」，但台南版卻加入了在地特色，讓民眾忍不住猜測主角身份。

台南街頭驚見「跑男」 網：像固力果跑跑人

這幅高達6公尺的透天厝巨型看板，畫面中人物高舉雙手、抬起一腳，宛如奔跑中的跑者，由於造型熟悉，又帶有藍白色系、跑道場景及大大的「台灣」字樣，讓不少路人聯想到大阪道頓堀的「跑跑人」。

這位台南跑跑人的身份引起網友熱烈討論，有人猜是星宇航空董事長張國煒，也有人認為像台南市長黃偉哲，甚至出現台北市副市長李四川、前總統陳水扁。

台南跑跑人與固力果跑跑人差異。圖／台視新聞

致敬大阪跑者意外掀話題 屋主：掛開心的

謎底揭曉，原來這位跑跑人就是房屋主人本人。屋主表示，這個看板沒有任何商業宣傳或政黨色彩，只是退休後想做自己喜歡的事，純粹掛上開心的創作，致敬大阪跑跑人。

這個創意看板意外地成為新的拍照打卡熱點，不少民眾也表示想前往「朝聖」。

