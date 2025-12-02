猜猜我是誰2／高雄吉祥物獻跳TWICE舞 遭日本粉絲誤認：不是熊本熊嗎
藝人李沐日前在西門町與阮經天拍戲時，竟被圍觀民眾誤認為「捷運踹嬤」的 Fumi阿姨。其實先前李沐出席活動時，被問到「撞臉」話題，提及有網友表示追劇時，看到她彷彿看到Fumi阿姨在演戲。對此，李沐坦言自己看過兩人照片對比，笑喊：「我就看了一下，哇！真的很像。」李沐也透露自己還曾被說過像柯佳嬿、林依晨，甚至是唐鳳，她笑說：「我們都在同一個光譜上。」
宋芸樺和夏于喬是最有名的撞臉「姐妹」，長得如此相似，經常讓觀眾傻傻分不清楚。兩人2019 年合作電影《灼人秘密》，在片中飾演好友，戲外也成為無話不談的好閨蜜。幾年前，網路上曾流傳一則話題性的「九宮格大考驗」，甚至引出宋芸樺本人拍攝短片，表示可以為大家解答。不過，當她們嘗試用刷臉解鎖對方手機時，也無法成功，可見機器都比人眼更能分辨她們的細微差異。
藝人孫協志、姚淳耀與鍾佳播因長相相似，先前被購物平台相中，邀請三人合拍廣告。廣告靈感來自孫協志在偶像劇《西街少年》中飾演的男主角「游亞魚」，挑戰急速到貨任務。三人留著同款髮型同框、熱血狂奔，將懷舊情懷與全新創意巧妙結合，成功勾起網友滿滿青春回憶。影片一上線便引發熱議，網友紛紛留言直問：「誰才是真正的孫協志？」短片至今累積125萬人次觀看。
韓國女團TWICE紅遍全球，出道10年後首度於11月在台開唱。高雄為迎接天團降臨，除了在捷運列車進站廣播播放TWICE獻聲外，還舉辦「藍海應援」，點亮高雄七大地標。就連城市吉祥物「高雄熊」也特別登上壽山 LOVE情人景觀台，獻跳〈What is Love〉。沒想到被TWICE日本粉絲看到，高雄熊的造型意外引發討論，甚至被笑稱撞臉熊本熊，逗趣畫面成了粉絲熱議的亮點。
