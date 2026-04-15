猜猜看！未婚、結婚哪個易罹癌？400萬筆研究曝光：機率最高差85%

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一項針對超過400萬筆癌症案例的大型研究發現，從未結婚的成年人罹患癌症的風險顯著高於曾經結婚的族群，其中未婚女性的差距更達到85%，遠高於未婚男性的68%。這項研究由邁阿密大學西爾維斯特癌症中心進行，已發表於《癌症研究通訊》期刊。

一項針對超過400萬筆癌症案例的大型研究發現，從未結婚的成年人罹患癌症的風險顯著高於曾經結婚的族群，其中未婚女性的差距更達到85%。（示意圖／Pixabay）

食安專家韋恩在其粉專「韋恩的食農生活」介紹了該項研究的詳細內容。研究指出，婚姻狀態與癌症風險的關聯在55歲以上的族群中表現得更為顯著，暗示這種健康影響會隨著時間累積而逐漸強化。

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在具體癌症類型方面，差距最為懸殊的是與人類乳突病毒相關的癌症。未婚男性的肛門癌發生率約為曾婚男性的5倍，而未婚女性的子宮頸癌發生率則接近曾結婚女性的3倍。此外，食道癌、肝癌和肺癌在未婚族群中的發生率，大約是曾結婚族群的2倍。

研究者強調，這些發現不應被簡單地理解為「結婚可以防癌」。婚姻狀態本身更像是一個「社會代理指標」，背後反映的是一整組與生活型態、醫療近用和社會支持相關的複雜因素。研究團隊指出了4項主要機制。

吸菸、飲酒和飲食習慣等生活型態在有伴侶的情況下可能受到正向約束。（示意圖／Pixabay）

首先是行為因素，吸菸、飲酒和飲食習慣等生活型態在有伴侶的情況下可能受到正向約束。

其次是篩檢可近性，伴侶可能扮演督促定期健檢的角色，而長期獨居者則更容易在需要篩檢時缺席。

第三個因素涉及醫療保障，美國許多醫療保險將配偶納入保障範圍，未婚者在獲取醫療服務上本就面臨系統性的劣勢。

最後是選擇偏誤，有研究者指出，本身較健康、較不吸菸飲酒的人，原本就更有可能選擇步入婚姻。

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