猜贏了才可以保護自己！台中狼繼父猥褻小姊妹188次 還瞎辯父女情深

社會中心／陳佳鈴報導

小姊妹以為媽媽幫忙找了爸爸是來疼愛他們，沒想到卻是引狼入室，妹妹因長期受害陷入絕望，向師長透露：「反正反抗也沒效果。」。（示意圖，Pakutaso）

台中一名從事燈光音響的男子，與同居女友的兩名幼女長期同住，竟利用家長身分對這對姊妹伸出狼爪。他不僅以「每 3 天一次」的高頻率在半夜猥褻，甚至恐嚇姐妹倆「猜拳輸的要陪睡」。小姊妹以為媽媽幫忙找了爸爸是來疼愛他們，沒想到卻是引狼入室，妹妹因長期受害陷入絕望，向師長透露：「反正反抗也沒效果。」台中地院最終認定其行徑罔顧倫常，重判5年6月徒刑。

恐懼的猜拳：贏了才安全，輸了就得「同床」

判決指出，該名男子利用母親不在家或深夜時段，威脅兩名尚未成年的小姐妹：「超過9點沒睡，猜拳猜輸的要跟我睡！」妹妹因不幸猜輸，被迫與其同床並遭到猥褻。在長達數年的同居生活中，男子共計猥褻兩姐妹高達188次。

幼小心靈徹底絕望：反抗也沒用...

年幼的妹妹在受訪中吐露心聲，表示即便抗拒說「不要」，仍無法阻止男子伸進棉被的狼爪，最後深感「反抗也不會有效果」而放棄掙扎。這份令人心碎的絕望感，成為法官判決不予減刑的關鍵理由。

辯稱「情同父女」求減刑 遭法官打臉

男子的辯護人曾試圖以「已和解」、「情同親生父女」、「難免有肢體接觸」為由請求減刑。但法官嚴厲斥責，男子身為長輩理應保護兒少，卻為私慾戕害身心發育未完全的幼女，行徑不足同情，依188條猥褻罪判刑，全案可上訴。



三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

