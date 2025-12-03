猜輸就脫一件...少女脫到全裸遭2少年性侵 家長嫌賠償金太貴：頂多1萬

少女猜拳猜輸，脫到全身光溜溜，遭2少年性侵得逞。（示意圖；freepik）

新北1名未成年少女前往友人的朋友家飲酒同樂，大玩「猜拳脫衣」遊戲，少女最後脫到一絲不掛，僅用棉被包裹身體，沒想到她的2位朋友竟輪流上前性侵她得逞。民事上，少女父親分別向2人及其法定代理人求償100萬元，沒想到他們竟稱「頂多1萬元」，最後各判賠50萬元，可上訴。

根據判決書，少女去年3月27日凌晨，應阿明（化名）邀請前往友人家飲酒作樂，並玩猜拳遊戲，輸了要在脫衣服或喝酒二選一，少女最後全身脫光光，僅剩棉被覆蓋。

廣告 廣告

當日3時許，阿明的朋友阿健（化名）受邀前來，看見少女全身脫得精光躺在床上，2人竟輪流上前性侵得逞，後來少女父親得知後報警處理，由於犯嫌皆為少年，刑事上少年法院判2人入感化教育處所施行感化教育。

沒錢賠？ 2人父親稱頂多1萬元和解

少女爸爸另各向阿明、阿健提賠償100萬元，阿明父親聲稱少女玩猜拳脫衣遊戲是「自願」的，並說自已雖有錯，但少女自己也有過失，並指100萬元賠償是天價，「頂多以1萬元和解」；至於阿健及其父親同樣稱付不起，「頂多負擔1萬元」。

新北地院法官認為，經查這2名少年對被害少女造成身心造成嚴重傷害情節重大，其請求賠償有據，加上2名少年家長都無法舉證在有監督下仍造成案件發生，考量雙方身分地位等因素，最後判處阿明、阿國2名父親，各應連帶賠償50萬，可上訴。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

人妻健身房外遇教練！3個月後有了愛的結晶 傳訊：會處理

高國豪道歉了！ 曝「3兄弟互毆」真相：不是故意挑釁

闖好市多露胸！25歲情慾女王與友人到案 辯「一時興起」