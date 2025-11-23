猜鄭文燦仍可能選桃園！凌濤拆解「這句話埋伏筆」：藍白合也不能掉以輕心

媒體人吳子嘉21日於Youtube個人頻道《董事長開講》直播中聲稱，已得到可靠消息，前桃園市長鄭文燦曾私下會面黨內高層，表達參選桃園市長的意願，此番言論遭到民進黨桃園市議員魏筠昨（23）於臉書發文反駁，表示已詢問過鄭文燦，鄭文燦表示「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。對此，國民黨桃園市議員凌濤今日臉書發文表示「鄭文燦參選2026並非空中樓閣。」

凌濤表示，「我心如止水，沒有任何選舉的規畫」這段話埋的伏筆相當多，一是看鄭文燦遭到司法調查的滄桑，心如止水表示不願有任何政治波動影響司法結果。二是「沒有任何選舉規劃」並未等同不參選，若總統賴清德許可，選舉規劃會不會橫空出現？

國民黨桃園市議員凌濤（見圖）推測鄭文燦回鍋桃園的可能性。（資料照，柯承惠攝）

凌濤指出，已聽聞鄭文燦積極於地方走動，接觸原本的樁腳及金主，並評估再次參選的可能性。凌濤推測，鄭文燦可能擔心這一行動導致官司橫生變數，因此，鄭文燦是否參選還須端看賴清德的態度，若賴清德不允許，鄭文燦將不會行動，因為風險過高。

凌濤認為，國民黨明年地方選舉不可以逸待勞，需積極接軌民意走向，對於政績的鋪排應該全面，不應單押個別政績的比例；同時，「就算藍白合作了也不能掉以輕心」，因為民進黨的司法追殺及抗中牌仍是變數，需嚴陣以待。而鄭文燦若想選，也必須先為他的官司，向全桃園市民道歉。

對於明年直轄市長及縣市長選舉，民進黨桃園市長潛在人選尚有立委王義川、總統府副祕書長何志偉等人可能出線，將對上已表態爭取連任的現任市長張善政。

