猝死不是突然！醫揭「5個超低調警訊」 多數人早就出現過

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

「冬季猝死前，有沒有先兆？」對此，重症醫師黃軒表示，肯定有，但它很安靜！你常常會不在乎。在急診與加護病房，他常回頭問家屬時，最常聽到的一句話是：「前幾天好像怪怪的，但也說不上來哪裡不對。」這句話，幾乎是冬季猝死的共同前奏，不是嗎？

冬季猝死前 最常出現的5種低調警訊

1、 不明原因的「異常疲勞」

不是熬夜那種累，而是：

．明明睡夠，卻醒來就累

．做一樣的事，卻特別喘

．身體有一種「怎麼都回不來」的沉重感

廣告 廣告

研究指出，心肌缺氧早期，常只表現為耐力下降與疲勞感，而非劇烈胸痛。

2、 胸口悶、緊、壓，但「不像痛」

很多人會說：像被壓住、像卡一口氣、像吃太飽。 冬天因血管收縮，心肌缺血更容易被誘發，但症狀常被誤認為胃或肌肉問題。

3、 清晨或夜間，突然心悸、冒冷汗

特別是在剛起床、半夜上廁所、洗澡前後，這其實是交感神經過度活化的訊號，代表心臟電氣穩定度正在下降。

4、 頭暈、眼前發黑、差點昏倒

這不是單純低血壓而已，而是心輸出量短暫不足的警告。在猝死個案回溯中，「近幾天有短暫暈眩」是常被忽略的重要線索

5、睡眠突然變差、半夜醒來心跳快

．原本好睡，突然變淺眠

．半夜醒來覺得心跳很快

．醒來後難再入睡

這常與自律神經失衡、夜間心律不整風險上升有關。

為什麼冬天的症狀特別「不典型」？

因為寒冷會同時影響三件事：

1、血管收縮→心臟負荷上升

2、血液變黏→血栓風險上升

3、交感神經亢奮→心律不穩

結果就是，不是一次劇痛，而是一連串「小不對勁」。

什麼人，看到這些症狀要「特別緊張」？

如果你有以下任何一項：

．高血壓、糖尿病、高血脂

．抽菸史

．家族早發心臟病

．睡眠呼吸中止症

．長期壓力大、睡眠不足

這些「輕微症狀」 都不輕微

黃軒提醒，請記住冬天出現的新症狀，都不要急著幫它找藉口。」不是「最近比較累」、不是「天氣冷正常」、 不是「老了就這樣」，是身體在測試你會不會理它。

猝死，最殘酷的地方不在於突然，而在於它其實給過你提醒，但聲音很小。冬天，請把「怪怪的感覺」，當成重要的健康訊號。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·天冷狂幫寶寶加衣恐害命！醫示警揭原因 很多人真的包太多了

·心肌梗塞突發作！醫授「送醫前自救方法」 肩膀痠痛活動後又好是警訊