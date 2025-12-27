猝死前有徵兆！醫示警「異常疲勞、胸口悶像吃太飽」都要小心

近日全台降溫有感，也讓猝死機率上升！對此，重症醫師黃軒指出，冬季猝死前期時有徵兆，但就像疲勞或小感冒一樣，輕微到容易讓人忽視，包括不明原因的異常疲勞、胸口悶像吃太飽等等，一連串的不對勁，都可能是猝死的警訊。

近日全台降溫有感，也讓猝死機率上升！（圖／報系資料照）

重症醫師黃軒在臉書粉專指出，冬季猝死前不是沒徵兆，只是「安靜到」讓人疏忽，「前幾天好像怪怪的，但也說不上來哪裡不對」，是他在急診與加護病房詢問家屬時最常聽到的一句話，以下是5種常出現的低調警訊：

不明原因的異常疲勞

明明睡夠，卻醒來就累、做一樣的事，卻特別喘、身體有一種「怎麼都回不來」的沉重感。黃軒解釋，心肌缺氧早期的表現正是耐力下降與疲勞感，而非劇烈胸痛。 胸口悶、緊、壓，但不像痛

黃軒指出，冬天因血管收縮，容易誘發心肌缺血，但常會被誤認為胃或肌肉問題。症狀像被壓住感、卡一口氣、像吃太飽。 清晨或夜間突然心悸、冒冷汗

剛起床、半夜上廁所、洗澡前後或出現這2症狀要特別小心，黃軒表示，這其實是交感神經過度活化的訊號，代表心臟電氣穩定度正在下降。 頭暈、眼前發黑、差點昏倒

黃軒指出，這是心輸出量短暫不足的警告。在猝死個案回溯中，「近幾天有短暫暈眩」是常被忽略的重要線索。 睡眠突然變差、半夜醒來心跳快

原本好睡，突然變淺眠，半夜醒來覺得心跳很快，難以再入睡，常與自律神經失衡、夜間心律不整風險上升有關。

冬天因血管收縮，容易誘發心肌缺血，但常會被誤認為胃或肌肉問題。（示意圖／Pixabay）

最後，黃軒提醒，寒冷會讓血管收縮，增加心臟負荷，也會導致血液變黏，讓血栓風險上升，交感神經變得亢奮，進而讓心律不穩，出現一連串「小不對勁」都該留意。若有高血壓、糖尿病、高血脂、抽菸史、家族早發心臟病、睡眠呼吸中止症、長期壓力大、睡眠不足的情況，要更小心。

